La perturbazione numero 2 del mese di gennaio, arrivata domenica 8 influenzerà le condizioni meteo in diverse regioni italiane anche all'inizio della settimana. Nel mirino soprattutto il Sud e il medio versante adriatico, dove un'ondata di intenso maltempo invernale porterà molte piogge, nevicate anche a quote collinari, venti di burrasca e mari agitati. Al Nord e sul medio versante tirrenico la situazione sarà invece decisamente più tranquilla.

Martedì il vortice di bassa pressione associato alla perturbazione si allontanerà verso la Grecia e le condizioni meteo miglioreranno parzialmente anche al Sud. Nei giorni successivi è poi previsto un rinforzo dell’alta pressione che garantirà un periodo di stabilità in tutto il Paese.

Le previsioni meteo per lunedì 10 gennaio

Tempo bello già dal mattino al Nord-Ovest, fatta eccezione per qualche nebbia comunque in rapido dissolvimento. Inizialmente nuvoloso al Nord-Est e nelle regioni centrali tirreniche, ma con graduali schiarite nel corso del giorno. Nuvoloso o molto nuvoloso altrove: piogge sparse su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania Meridionale, Calabria, Sicilia e Sardegna Meridionale; neve fino a quote collinari (300-400 metri) sull’Appennino centrale, oltre 700-1000 metri su Appennino meridionale e rilievi della Sicilia.

Temperature massime in rialzo al Nord, in ulteriore calo al Sud e regioni centrali adriatiche. Venti forti, a tratti burrascosi, provenienti da nord o nordest su tutti i mari.

Le previsioni meteo per martedì 11 gennaio

Osserveremo ancora nuvole al Sud e regioni centrali adriatiche, con qualche pioggia residua su Calabria e Sicilia e deboli nevicate sui rilievi di queste due regioni oltre 1000-1300 metri. Bel tempo nel resto d’Italia.

Temperature massime in generale stazionarie o in leggero rialzo, comunque ancora in generale leggermente sotto la norma.