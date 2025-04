Meteo: alta pressione e clima più caldo da giovedì 10 a sabato 12. Domenica delle Palme peggiora?

Nella seconda parte della settimana, dopo la breve parentesi con aria più fresca dei primi giorni, osserveremo una veloce risalita delle temperature in tutto il Paese, con valori che si riporteranno al di sopra della norma stagionale. Fino a sabato 12 aprile l’alta pressione sarà la protagonista dello scenario meteorologico su gran parte delle regioni.

Dalla Domenica delle Palme (13 aprile) - una evoluzione, questa, che naturalmente dovrà trovare conferma nei prossimi aggiornamenti -, correnti più umide e instabili torneranno a interessare soprattutto il Nord Italia.

Dunque, nella giornata di giovedì 10 aprile avremo un tempo generalmente soleggiato sulle regioni settentrionali e su quelle del Sud; cieli più nuvolosi invece sulle isole e sulle regioni centrali. Deboli precipitazioni a carattere isolato saranno più probabili nelle zone interne del Centro e della Sicilia. Venti tesi orientali o sudorientali sui canali di Sicilia e di Sardegna, deboli altrove. Temperature in rialzo.

Venerdì 11 sarà una giornata caratterizzata da tempo stabile e per lo più soleggiato in quasi tutta l’Italia, con un possibile aumento della nuvolosità in Liguria. Temperature in ulteriore rialzo e venti generalmente deboli. Come anticipato in precedenza, la stabilità dovrebbe protrarsi fino a sabato mentre da domenica sarà possibile osservare dei cambiamenti. L'evoluzione appena descritta necessità di ulteriori conferme, vi invitiamo dunque a seguire i prossimi aggiornamenti.