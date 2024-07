Meteo 10-11 luglio, si intensifica il caldo africano: afa anche di notte

L’anticiclone nord-africano è il protagonista della settimana. Per il Sud e per le Isole Maggiori si è già avviata la quarta ondata di caldo di questa estate, ma il caldo è in aumento anche le regioni centrali e settentrionali; al Nord il disagio dovuto alle elevate temperature sarà accentuato da elevati tassi di umidità. Più nel dettaglio nelle aree interne di pianura e di valle il termometro raggiungerà diffusamente i 34-35 gradi con valori massimi localmente non lontani dai 40 gradi al Centro-Sud. Il caldo si farà sentire anche di notte con le minime che all’alba difficilmente scenderanno al di sotto dei 20 °C e, anzi, nelle grandi città, rimarranno ancorate ai 23-25 gradi.



Il caldo africano persisterà su gran parte del Centro-Sud anche nel fine settimana con temperature che nelle regioni meridionali e in Sicilia dovrebbero far registrare valori localmente intorno ai 40 gradi. Al Nord, invece, si prospetta una temporanea attenuazione della calura grazie all’arrivo venerdì di un fronte atlantico (perturbazione n. 4 di lugli) che, secondo l’attuale tendenza, dovrebbe riportare l’instabilità con rischio di forti rovesci e temporali non solo lungo le Alpi ma anche su parte della pianura. Sul Nord Italia il caldo tonerà ad intensificarsi già ad inizio settimana con l’arrivo, probabilmente, della fase più calda dall’inizio dell’estate. Nel frattempo le regioni centro-meridionali continueranno in maniera ininterrotta a fare i conti con questa nuova intensa ondata di caldo la cui durata potrebbe raggiungere una decina di giorni.

Le previsioni meteo per mercoledì 10 luglio

Mercoledì prevalenza di tempo stabile soleggiato, anche se nel corso della giornata transiteranno un po’ di nuvole medio-alte sulle regioni del Centro-Nord e si formeranno locali rovesci o temporali sulle Alpi centro-occidentali (sin dal mattino sui rilievi del Piemonte e della Valle d’Aosta). Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento; clima molto caldo e afoso, anche di notte. Venti in prevalenza deboli e a regime di brezza, specie lungo i litorali; moderati rinforzi da nord o nordovest tra Adriatico meridionale, Canale d’Otranto e Ionio orientale con i rispettivi mari che risulteranno un po’ mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 11 luglio

Giornata soleggiata con una prevalenza di cieli sereni. Nel corso della giornata si formeranno un po’ di nuvole sulle aree montuose del Nord e sull’Appennino meridionale con locali rovesci o temporali in sviluppo sulle Alpi tra pomeriggio e sera. Clima molto caldo da nord e sud con valori oltre i 35 gradi nelle aree interne del Centro-Sud. Venti generalmente deboli; da segnalare temporanei rinforzi di brezza a metà giornata lungo i litorali e un residuo vento da nord intorno al Canale d’Otranto con il mare che resta un po’ mosso; calmi o poco mossi gli altri mari intorno alla penisola.