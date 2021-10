Meteo, 1 novembre con intensa perturbazione al Centro-nord e Isole

Il mese di novembre inizia con il maltempo soprattutto al Centro-Nord per il transito sull’Italia di un’intensa perturbazione atlantica, la numero 1 del mese, accompagnata da forti venti meridionali. Anche l’estremo Sud e la Sicilia, nelle prime ore di lunedì, saranno ancora alle prese con piogge e temporali per gli ultimi effetti della perturbazione numero 6 di ottobre, arrivata domenica 31 ottobre sul nostro Paese. Seguirà, martedì, un generale miglioramento in attesa mercoledì di un nuovo peggioramento a causa di un’altra perturbazione (la nr.2 di novembre), seguita da aria fredda e responsabile di un brusco calo termico al Nord, con nevicate sulle Alpi fino a 1500 metri. Clima decisamente più mite invece al Sud nello stesso periodo, per effetto di venti di Scirocco.

Previsioni meteo per lunedì 1 novembre

Lunedì cielo molto nuvoloso o coperto quasi ovunque fin dal mattino, con piogge e rovesci in Sicilia, Calabria e Salento; rapido peggioramento al Nord e regioni tirreniche, con piogge anche di forte intensità al Nord-Ovest e temporali in Liguria. Nel pomeriggio le precipitazioni più intense sono previste in Lombardia, Nord-Est, Emilia, Toscana, Umbria e Lazio; temporali sulle coste tirreniche e in Sardegna. La sera migliora al Nord-Ovest, forti rovesci con rischio di nubifragi al Nord-Est, temporali sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Nevicate sulle Alpi centro-orientali fino a 1800 metri.

Temperature in calo al Nord e in Toscana; in rialzo nelle Isole. Giornata ventosa quasi ovunque: Scirocco moderato o forte su Ligure, Adriatico, Ionio, Tirreno; Maestrale in Sardegna. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per martedì 2 novembre

Martedì tempo in generale miglioramento, ma nella prima parte della giornata il tempo sarà ancora instabile all’estremo Sud e in Sicilia, con residui rovesci isolati, ma in rapida attenuazione; nubi al mattino anche in Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana, poco nuvoloso altrove. Basso rischio di piogge ovunque nel pomeriggio. Temperature massime in temporaneo rialzo al Nord; clima mite al Sud. Venti ancora moderati o tesi sui mari di ponente e sullo Ionio.