Meteo 1 giugno, prosegue la lunga fase instabile: ancora temporali

Al via il mese di giugno e l’estate meteorologica nel segno della marcata instabilità atmosferica sull’Italia, sempre ai margini di un campo di alta pressione ben saldo nell’Europa nord alpina, e condizionata dalla persistenza di una blanda circolazione di bassa pressione sopra il Mediterraneo centrale. Il tutto si traduce nello sviluppo di numerosi episodi temporaleschi, una condizione destinata a protrarsi per tutto il ponte del 2 giugno. Anzi, nel fine settimana si assisterà ad un probabile incremento di questa perdurante fase instabile, complice il passaggio di una nuova perturbazione (la numero 1 del mese), con un maggiore coinvolgimento delle regioni centro-settentrionali, in particolare della valle padana. Non escludiamo, tra l’altro, il rischio di fenomeni localmente intensi. In un simile contesto meteorologico, il campo termico farà registrare temperature attorno a valori normali per il periodo, generalmente intorno alla soglia dei 25 gradi.

Le previsioni meteo per giovedì 1 giugno

Giovedì in mattinata tempo abbastanza buono, particolarmente al Nordest e sulle regioni adriatiche. Maggiore variabilità altrove, con isolate piogge sulla Sardegna tirrenica. Seguirà un aumento dell’instabilità, con lo sviluppo di rovesci o temporali su buona parte delle aree interne peninsulari e delle Isole, in occasionale sconfinamento verso le zone costiere limitrofe. Al Nord il rischio di acquazzoni dovrebbe limitarsi alle aree montuose e alla Liguria; prevalenza di sole altrove. Temperature: massime senza grandi variazioni, per lo più comprese tra 22 e 27 gradi. Venti in generale deboli, ma con raffiche in occasione dei temporali. Mari quasi tutti calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 2 giugno

Venerdì giornata molto simile alla precedente. Dopo una mattinata con ampie schiarite soleggiate, torneranno ad aumentare le nubi e l’instabilità atmosferica: in particolare attorno alle aree montuose del Nord, nelle zone interne del Centro-Sud e delle Isole, con la formazione di rovesci o temporali. Maggiore variabilità anche sulla valle padana, con occasionali fenomeni non esclusi su quelle centro-occidentale. Clima da inizio estate, afoso, con temperature massime prossime alla norma e picchi locali di 26-27 gradi. Venti deboli, ma con rinforzi nelle aree temporalesche.