La settimana si apre con la prima perturbazione di febbraio, che influenzerà le condizioni meteo in diverse regioni, e temperature in calo. Dai prossimi giorni si profila una svolta: la rimonta dell'anticiclone darà il via a una fase più stabile e mite

Il mese di febbraio si apre oggi con condizioni meteo ancora instabili in diverse regioni per l'arrivo di una nuova perturbazione, la prima del mese. Tra i protagonisti meteo della giornata c'è anche il freddo, in intensificazione in tutta l'Italia per l'effetto di una massa d'aria fredda che si sta estendendo a tutte le nostre regioni, riportando le temperature su valori dal sapore più invernale dopo giornate più miti della media.

La situazione meteo sta tuttavia per cambiare in modo deciso: il rinforzo dell'anticiclone darà il via a una vera e propria svolta tra martedì 2 febbraio e mercoledì 3, determinando una fase di tempo stabile e un deciso aumento delle temperature. Il clima sarà eccezionalmente mite soprattutto al Centro-Sud e sulle isole, dove si registreranno valori tipici della primavera avanzata.

Le previsioni meteo per lunedì 1 febbraio

Domani al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso nelle regioni di Nord-Ovest, in Toscana, sul medio versante adriatico, al Sud e sulle Isole, con qualche pioggia in Toscana, Sicilia e Sardegna, e rovesci tra Campania e Calabria tirrenica. Nevicate sui rilievi di Piemonte e Valle d’Aosta oltre i 1000 metri. Nel pomeriggio nuvolosità irregolare da Nord a Sud, con parziali schiarite al Nord-Est e lungo tutto il versante adriatico. Ancora nubi compatte e piogge sparse in Toscana e sulle Isole maggiori; fenomeni più insistenti nel basso versante tirrenico, dove in serata saranno possibili dei temporali.

Temperature minime in generale calo, specie al Nord-Est, in Emilia e al Centro. Massime in calo al Nord-Ovest, senza grandi variazioni nel resto d’Italia.

Venti moderati o forti occidentali al Sud e in Sicilia; forte Maestrale in Sardegna; mari da mossi a localmente agitati.

Le previsioni meteo per martedì 2 febbraio

Martedì residua instabilità al Sud, con qualche pioggia più probabile su bassa Campania, Calabria e nord della Sicilia. Nel resto dell’Italia cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, ma con la presenza di nebbie al mattino in pianura Padana.

Deboli gelate all’alba al Nord-Ovest; temperature minime per lo più stazionarie altrove. Massime in leggero rialzo, con punte di 15/17 gradi al Centro-Sud e fino a 20 gradi nella Sicilia orientale. Venti in attenuazione, ma ancora moderati di Maestrale in Sardegna e Sicilia.