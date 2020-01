Mercoledì e giovedì sole con temperature sopra le medie

L’inverno fa di nuovo un passo indietro: sull’Italia è tornata infatti a stabilirsi, con prepotenza, l’alta pressione, bloccando le correnti più fredde che hanno caratterizzato la situazione meteo di inizio settimana. Per un paio di giorni, quindi, ci attende un tempo in prevalenza soleggiato e stabile, con sostanziale assenza di piogge o nevicate, venti in attenuazione e temperature in crescita, in generale al di sopra della norma. Da venerdì pomeriggio è previsto un indebolimento dell’alta pressione e l’arrivo di una debole perturbazione che interesserà dalla sera alcuni settori del Centro-Nord.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì giornata tra sole e nuvole in Liguria, Basso Piemonte, Emilia, Romagna, Toscana, Calabria Ionica e Isole Maggiori, ma con poche piogge in esaurimento soltanto sulla Sardegna Meridionale e sulla Sicilia orientale. In generale bello e soleggiato altrove. Temperature per lo più in aumento, con nuovamente valori al di sopra delle medie stagionali quasi ovunque. Venti in attenuazione sui mari di Ponente ma ancora localmente forti di Scirocco in Sardegna. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA 85-90).

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì prevarranno in generale le schiarite. Qualche addensamento significativo potrà interessare solo l’Appennino Ligure, l’est e il sud della Sardegna, il sud-ovest della Sicilia e, al mattino, anche il Salento. Possibili banchi di nebbia all’alba, ma in rapido dissolvimento, tra il Polesine e la Romagna, e nelle valli interne della bassa Toscana, dell’Umbria e del basso Lazio. Occasionali piovaschi a fine giornata nel Cagliaritano. Temperature minime per lo più in lieve rialzo, eccetto nelle Isole. Massime senza variazioni di rilievo. Venti in ulteriore attenuazione, ma con lo Scirocco che soffierà ancora fino a moderato sulla Sardegna. Locali rinforzi da nord anche nel Ponente ligure e nel Salento.

Foto iStock/Getty Images