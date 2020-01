Martedì qualche pioggia al Nord e sulle regioni tirreniche

L’ultima settimana di gennaio si apre con un imminente peggioramento del tempo: una perturbazione atlantica, la numero 6 di gennaio, attraverserà l’Italia tra lunedì sera e la giornata di martedì, accompagnata da un’intensa corrente occidentale, umida e temperata, che si manifesterà con raffiche anche burrascose sui mari e sulle regioni centro-meridionali. Maggiormente coinvolte dalle precipitazioni saranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, mentre nel settore alpino e prealpino è atteso il ritorno di un po’ di neve, localmente anche a quote basse. Seguirà un finale di gennaio all’insegna della variabilità: i giorni della merla trascorreranno senza neve e con un clima mite per il periodo. Da segnalare il passaggio di un debole sistema nuvoloso (perturbazione n.7) tra la fine di giovedì e la giornata di venerdì, ma ancora una volta con scarse precipitazioni, principalmente sul versante tirrenico. E l’inverno resterà lontano dall’Italia anche a inizio febbraio: anzi, la rimonta anticiclonica attesa a partire dal prossimo fine settimana, causerà il ritorno di nebbie e smog in pianura padana e temperature eccezionalmente miti nel settore alpino.

Previsioni meteo per martedì. Martedì al Nord, sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna cielo nuvoloso o molto nuvoloso, ma con tendenza a rasserenamenti dal pomeriggio su Liguria e pianure del Nordovest. Sulle altre regioni prevarranno le schiarite, a tratti anche ampie. Deboli piogge sparse e intermittenti su Liguria di levante, estremo Nordest, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Calabria tirrenica. Nevicate lungo le Alpi fin verso 800-900 metri, a quote più basse dalla sera su quelle occidentali e in intensificazione nel settore valdostano. Temperature: in rialzo le minime; in calo le massime nelle Alpi e sul Triveneto, in aumento al Centrosud. Venti: da moderati a forti sud-occidentali su Emilia Romagna, regioni e mari centro-meridionali, con raffiche localmente fino a burrascose. Mari: da mossi a molto mossi, fino ad agitati il Ligure e l’alto Tirreno. La nostra previsione per martedì ha un Indice di Affidabilità medio-basso (IdA 65-70).

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì cielo nuvoloso lungo la barriera alpina, con deboli nevicate nel settore centrale di confine e su quello valdostano, in esaurimento dal pomeriggio. Nel resto del Nord cielo sereno o poco nuvoloso. Al Centrosud cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso, con annuvolamenti soprattutto sul versante tirrenico, associati a sporadiche deboli piogge su bassa Campania, Calabria tirrenica, nordest della Sicilia e Sardegna. In serata locali brevi piogge anche tra Molise e Puglia. Temperature: minime in calo al Nord, con deboli gelate all’alba; massime in rialzo sulle regioni settentrionali, senza grandi variazioni altrove. Venti: dai quadranti occidentali, da moderati a forti su mari e regioni di ponente, al Sud e sul mar Ionio; Foehn nelle vallate alpine centro-occidentali. Mari: mossi o molto mossi.

