Martedì con forti venti e caldo anomalo

L’inizio della settimana prosegue all’insegna degli intensi venti occidentali che stanno investendo il nostro Paese accompagnati da una massa d’aria decisamente mite in arrivo da sudovest. Ne consegue un nuovo sensibile rialzo termico, evidente in particolare nella giornata di martedì quando i venti di Foehn porteranno le massime fino a 17-18 gradi al Nord, mentre al Centro-Sud si potranno misurare valori prossimi a 25 gradi, in particolare sul versante ionico. I venti sull’Italia inizieranno comunque a indebolirsi già alla fine del giorno e nella parte centrale della settimana diverranno deboli. Tra mercoledì e giovedì assisteremo anche ad un calo delle temperature, specie nei valori minimi, che torneranno ad avvicinarsi alla norma. Un modesto passaggio nuvoloso, con pochi effetti in termini di precipitazioni ma accompagnato di nuovo da una fase più ventosa e da un afflusso di aria mite, è atteso tra la fine di giovedì e la giornata di venerdì.

Previsioni meteo per martedì. Tempo prevalentemente soleggiato, in particolare sulle pianure del Nordovest, sulle regioni adriatiche e in Sicilia. Tra est Lombardia, Emilia e Veneto iniziali nebbie in successivo dissolvimento. Ancora qualche addensamento nelle aree alpine di confine con locali nevicate su Val d’Aosta, Ossola e nord dell’Alto Adige. Temperature: in ulteriore aumento e sensibilmente superiori alla norma con massime oltre i 15 gradi al Nord, fino a 20-24 gradi al Centro-Sud, fino a sfiorare i 25 gradi sui settori ionici. Venti forti a carattere di Foehn nelle valli alpine del Nord-Ovest, da ovest o nordovest sul Tirreno, Isole, Calabria e lungo i settori orientali della dorsale appenninica.

Previsioni meteo per mercoledì. Al Nord cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno. Sulle regioni centro meridionali e sulle isole cielo irregolarmente nuvoloso, senza piogge. Nel corso del pomeriggio schiarite anche al Centro. Temperature in diminuzione, più sensibile al Centro Nord. Venti: tesi di libeccio sul basso mar Ligure, fino a tesi di maestrale sul mare di Sardegna e sul mar Tirreno centro meridionale, ovunque in indebolimento entro la fine del giorno.

Foto iStock/Getty Images