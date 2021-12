Manovra, dalla tv ai mobili: tutti i bonus 2022 previsti dal Governo

Foto di StockSnap da Pixabay

Cosa prevede la nuova manovra economica? Dalla tv ai mobili, passando per le ristrutturazioni di casa, ecco tutti i bonus 2022 previsti dal Governo. Pur dovendo salutare il bonus terme e il bonus vacanze, che non sono stati prorogati, vi sarà la possibilità di usufruire di tanti altri bonus come: il bonus idrico, il bonus facciate, il bonus verde, il bonus diciottenni e il bonus affitti. Insomma la lista degli incentivi per il 2022 è davvero lunga e pronta ad accontentare tutti.

Manovra, il Governo elargisce nuovi fondi: le news sul bonus tv

Come si evince nella manovra il Governo ha deciso di aggiungere altri 68 milioni di euro ai fondi previsti per il bonus tv e decoder. Tale bonus prevede l’erogazione di contributi per acquistare un nuovo decoder o un apparecchio televisivo. Per acquistare un televisore, visto il passaggio al nuovo digitale terrestre, occorre però che si rottami un apparecchio televisivo acquistato prima del 22 dicembre 2018.

Per i soggetti di età superiore a 70 anni, che usufruiscono di un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui, è stata prevista la possibilità di ricevere, previa richiesta, il decoder direttamente a casa propria a patto che abbia un costo non superiore a 30 euro.

Il bonus mobili: le novità della manovra



Quali novità sono previste in manovra per il bonus mobili? Ebbene il tetto di spesa detraibile sarà di 10.000 euro per il 2022 e poi si abbasserà a 5.000 euro.

Ristrutturare casa: il Superbonus 110%, il Bonus facciate e gli altri

Dopo tante discussioni e altrettanti dibattiti con la manovra sono arrivate le news in merito al Superbonus 110%. Tutti i proprietari delle case unifamiliari, a prescindere dal reddito, potranno usufruirne fino al 31 dicembre del prossimo anno ad un’unica condizione. Quale? Effettuare almeno il 30% dei lavori entro il 30 giugno 2022.

I condomini, i proprietari di edifici composti da due a quattro unità immobiliari ed enti del terzo settore potranno invece avvalersi dell’agevolazione fino al 2025. Il 110% resta valido fino al 31 dicembre 2023, poi l'agevolazione scenderà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

Sono stati confermati invece - almeno fino al 2024 - gli altri bonus per la casa ovvero:

bonus ristrutturazioni

ecobonus

sismabonus

bonus mobili ed elettrodomestici che come abbiamo detto avrà un tetto di 10.000 euro per il 2022, poi di 5.000 euro

Che news vi sono sul bonus facciate? Nel 2022 passerà dal 90% al 60%. Si potranno pertanto continuare a effettuare interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

Una novità introdotta dalla manovra? Il bonus al 75% per abbattere le barriere architettoniche.



Altri bonus per il 2022: ecco proroghe e novità

Prorogato fino al 31 dicembre 2023 il credito d'imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile. Si tratta di un bonus sia per le persone fisiche che per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, nonché per gli enti non commerciali. Spetta il 50% delle spese sostenute per l'acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti.

Il bonus cultura per chi ha diciotto anni diventerà invece strutturale grazie alla App18, una speciale carta elettronica per: spettacoli, libri, quotidiani, musica e film oltre a: mostre, aree archeologiche, corsi di musica, teatro e lingua.

Per quanto riguarda il bonus affitti è stata ampliata anche la detrazione Irpef per gli affitti destinata ora agli under 31 per i primi 4 anni di contratto anche di una sola stanza.