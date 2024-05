Maltempo senza sosta: giovedì 23 nuova perturbazione in arrivo

L’attuale fase di tempo instabile con degli episodi di maltempo, causata dall’arrivo sull’Italia di perturbazioni collegate ad una area depressionaria sull’Europa centrale, proseguirà anche nei prossimi giorni, coinvolgendo non solo il Nord Italia - dove si avrà un miglioramento accompagnato da un rialzo termico soltanto domenica - ma anche il resto del Paese.

Per giovedì in particolare assisteremo al transito di un’altra perturbazione al Nord (la nr. 10), dove una residua instabilità persisterà anche venerdì e sabato. Un altro sistema nuvoloso (perturbazione nr. 11) andrà a interessare da venerdì sera le Isole maggiori e successivamente il Centro-Sud, dove è sono previste condizioni di instabilità nel corso di tutto il fine settimana.

Le previsioni meteo per giovedì 23

Tempo in peggioramento nelle regioni settentrionali, con piogge e temporali sparsi a partire dal Nord-Ovest e dalle Alpi, ma in estensione nel pomeriggio anche al resto del Nord e, a carattere più isolato, in Toscana, Umbria e Marche.

Nelle altre regioni tempo più soleggiato, con qualche annuvolamento lungo l’Appennino e modesta nuvolosità in transito al Sud e Isole. In serata le precipitazioni saranno più insistenti nella pianura Padana centrale e al Nord-Est.

Temperature massime in leggero calo al Nord, in rialzo sul versante tirrenico e in Sardegna; valori sotto la media al Centro-Nord. Venti in indebolimento, a parte possibili raffiche in prossimità dei temporali.

Le previsioni meteo per venerdì 24

Condizioni di instabilità al Nord, con nuvolosità irregolare con piogge e isolati temporali più probabili nelle ore pomeridiane e serali; i fenomeni risparmieranno gran parte delle coste liguri e l’Emilia Romagna.

Tempo stabile nel resto dell’Italia, con nubi sparse in Sardegna e nelle zone interne del Centro-Sud, ma con basso rischio di piogge. In serata nubi più compatte nelle Isole e qualche pioggia in Sicilia. Temperature in rialzo al Nord, stazionarie altrove.