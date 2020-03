Lunedì rapida perturbazione sull'Italia

Nel corso della giornata di lunedì un’altra perturbazione atlantica (la n.4) attraverserà parte dell’Italia: si tratterà di un passaggio molto rapido, con effetti in termini di precipitazioni più che altro al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e nelle due Isole maggiori. Martedì una perturbazione in transito sull’Europa centrale interesserà il settore alpino mentre nel resto del paese transiterà soltanto della nuvolosità. A metà settimana la rimonta più decisa dell’alta pressione verso l’Italia, associata ad una massa d’aria particolarmente mite, riporterà tempo ovunque stabile e clima primaverile, con temperature di nuovo ben al di sopra della media stagionale. Venerdì possibile indebolimento dell’alta pressione al Nord che potrebbe consentire il passaggio di una debole e rapida perturbazione atlantica.

Previsioni meteo per lunedì. Al Sud tempo abbastanza soleggiato anche se non mancheranno dei locali annuvolamenti o velature in transito e, al mattino, anche residue piogge tra la Calabria meridionale e il Messinese. Nel resto del Paese cielo da nuvoloso a coperto, con tendenza a rasserenamenti dal pomeriggio nell’estremo settore di Nordovest. Precipitazioni sparse sin dal mattino al Nordovest, Liguria e Trentino Alto Adige con fenomeni a tratti intensi sulla Liguria; quota neve su Alpi e Appennino ligure intorno a 800-1100 metri. Nel pomeriggio i fenomeni raggiungeranno anche Toscana, Lazio e Sardegna In serata migliora al Centro-Nord, la perturbazione si concentra su Sardegna e Sicilia centro-occidentale. Temperature: massime in calo al Nord e regioni centrali tirreniche, in lieve aumento sul medio-basso Adriatico e all’estremo Sud. Venti: da moderati a localmente forti sui mari di ponente, che risulteranno da mossi a molto mossi, fino ad agitato il Mare di Sardegna.

Previsioni meteo per martedì. Giornata a tratti nuvolosa o velata in molte regioni del Centro-Nord per il passaggio di nuvolosità medio-alta. Sulle aree alpine, specie nei settori di confine cielo molto nuvoloso con anche delle precipitazioni sparse nevose al di sopra di 900-1200 metri. Un po’ di nubi sparse e irregolari anche al Sud e sulla Sicilia ma senza precipitazioni di rilievo; qualche sporadica e breve pioggia possibile sulla Sicilia orientale. Temperature in aumento al Centro-nord e sulla Sardegna. Venti deboli al Nord, inizialmente intensi settentrionali sul resto del Paese ma in graduale attenuazione nel corso della giornata.