Luglio al via con clima rovente al Centro-Sud

Nei prossimi giorni il caldo aumenterà ulteriormente al Centro-Sud, raggiunto da una massa d’aria calda di origine nord africana attualmente ancora ai margini del nostro Paese. Per le regioni centro-meridionali sarà la prima vera ondata di caldo intenso di questa nuova stagione estiva: probabilmente verranno superati i 35 gradi in diverse località, specie da metà settimana. Le regioni settentrionali, invece, continueranno a essere a tratti lambite dalle perturbazioni in transito sull’Europa centrale che favoriranno un tempo instabile con temporali specialmente sui settori alpini, ma con occasionali sconfinamenti anche in pianura; di conseguenza in queste regioni il caldo rimarrà più contenuto rispetto al resto d’Italia.



Le previsioni per le prossime ore.

Il mese di luglio esordirà con il primo vero episodio di caldo intenso della stagione: l’ondata di calore attesa al Centro-Sud sin dall’inizio della settimana, raggiungerà il suo apice nella giornata di giovedì quando su Sicilia e Sardegna, si potranno raggiungere i 40 gradi, mentre nelle regioni peninsulari si toccheranno in molti casi i 35-37 gradi. Al Nord il caldo sarà meno intenso ma decisamente più afoso, a causa di infiltrazioni di aria umida atlantica che renderanno l’atmosfera via via sempre più instabile. Tra mercoledì e venerdì a rischio temporali saranno non solo le aree alpine e prealpine ma anche la Pianura Padana e più occasionalmente anche le zone costiere dell’alto Adriatico. In particolare mercoledì rovesci e temporali saranno inizialmente più probabili a ridosso dei rilievi; tra il tardo pomeriggio e la sera i fenomeni tenderanno a coinvolgere più direttamente le pianure di Piemonte e Lombardia, risultando localmente anche intensi, associati a grandine e raffiche di vento. Nel prossimo fine settimana questa instabilità dovrebbe trasferirsi dalle regioni settentrionali a quelle centro-meridionali, favorendo così un’attenuazione dell’intensa calura.