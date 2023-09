Libia dopo il passaggio dell’uragano si contano numerosi morti e dispersi a Derna: le ultime news

Cosa è accaduto in Libia a causa del forte maltempo che ha colpito il Paese? I danni sono ingenti, ma ciò che fa più riflettere è il numero dei morti che a Derna pare destinato a salire, questo stando alle ultime stime. Ecco le ultime news sulla situazione.

Maltempo in Libia: le ultime news

Cosa è accaduto in Libia? A causa del morte maltempo si sono verificate devastanti inondazioni che hanno travolto la città portuale di Derna, nella zona orientale del Paese. Si sono registrati oltre 11.000 morti e 10.000 dispersi, almeno queste sono le ultime stime delle Nazioni Unite. Il bilancio è però destinato a salire ancora. Nelle ultime ore, però, L'Onu ha rivisto drasticamente al ribasso il bilancio delle vittime delle inondazioni in Libia. Ora il numero delle vittime è di 3.958 persone in tutto il Paese nonostante precedentemente il conteggio fosse giunto a ben 11.300 deceduti per le alluvioni. Nel nuovo documento si afferma inoltre che i dispersi siano circa 9.000.

La situazione è ancora estremamente critica non solo per via dei numerosi edifici crollati, ma anche e soprattutto per i tanti cadaveri in decomposizione che galleggiano nell’acqua e che ora dopo ora innalzano sempre più il rischio di diffusione di malattie come ad esempio il colera.

A distanza di giorni intere famiglie risultano essere prive di cibo e acqua potabile. In Libia occorrono: alimenti, farmaci, beni di prima necessità.

🚨 Emergencia Inundaciones en Libia 🚨



Más de 11.000 personas han muerto y 10.000 personas siguen desaparecidas después de que la tormenta Daniel arrasara #Libia. En las ciudades de Bayda y Derna, la situación es catastrófica (se estima que el 25% de Derna ha sido destruido) pic.twitter.com/cQYUZ7qllx — Human Appeal España (@HumanAppeal_ES) September 18, 2023

Cosa ha provocato tutto ciò? A causa del violento maltempo che si è abbattuto sulla Libia si è registrato il crollo di una diga nella città di Derna. Le inondazioni hanno travolto due dighe creando di conseguenza un vero e proprio muro d'acqua alto diversi metri che ha travolto il centro della città. Sono così andati distrutti interi quartieri e le persone sono state trascinate in mare. Si indaga sul crollo delle dighe e su come abbiano potuto cedere così facilmente sebbene colpite dall'uragano.

Nel frattempo, di pari passo con le indagini, a Derna proseguono anche le ricerche da parte dei soccorritori. Le probabilità di trovare sopravvissuti sono però ormai ridotte al minimo visto che sia fango che dalle macerie affiorano ormai soltanto cadaveri.