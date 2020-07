La prossima settimana torna l'alta pressione

Nel fine settimana temporali anche al Centro-Sud con ingresso di aria più fresca di origine atlantica. Le temperature tenderanno a calare e terminerà l'ondata di caldo che ha interessato l'Italia.



Le previsioni per le prossime ore.

Lunedì il tempo sarà stabile e soleggiato al Centro-nord e in Sardegna. Sulle estreme regioni meridionali e in Sicilia si potrà osservare una maggiore nuvolosità con qualche piovasco sui settori montuosi in Calabria e nel’est della Sicilia. In serata qualche breve temporale sulle Alpi orientali. Il caldo sarà in leggero aumento ma senza picchi eccessivi. Maestrale in rinforzo intorno alle Isole dove i mari saranno mossi o molto mossi. Nella notte tra lunedì e l’inizio di martedì un fronte freddo sfiorerà le regioni settentrionali determinando qualche rovescio su Alpi e Prealpi centro-orientali. Sul resto del Paese l’Anticiclone si rinforzerà assicurando tempo soleggiato e caldo. Al momento nello scenario più probabile anche la parte centrale della settimana dovrebbe trascorrere con tempo prevalentemente soleggiato e stabile con temperature prossime ai valori normali per la stagione almeno inizialmente.