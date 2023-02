La classifica delle 10 città più care d’Italia secondo i dati diffusi dall'Istat

L'Istat, Istituto nazionale di statistica, ha diffuso i dati in riferimento all'inflazione di gennaio 2023 e che riguardano ai capoluoghi di Regione e i comuni che hanno oltre 150mila abitanti. In base ai dati Istat, l'Unione Nazionale Consumatori ha formulato la classifica delle città più care d'Italia, in termini di aumento del costo della vita. Ecco di seguito quali sono le dieci città più care d'Italia.

Istat: la classifica delle 10 città più care d'Italia

Nonostante l'inflazione in Italia stia calando, i prezzi, dopo il periodo legato alla pandemia da Covid e con in atto la guerra in Ucraina, sono indubbiamente fuori dalla media alla quale siamo abituati. Gli italiani hanno visto un aumento dei prezzi notevole a larga scala su tutto il territorio nazionale. Dalla classifica si nota che l'aumento dei prezzi non ha interessato solo le grandi città come Milano, Roma Torino o Napoli, ma anche i comuni più piccoli.

Quali sono le città più care d'Italia?

Bolzano è al primo posto della classifica delle città più care d’Italia, con l’inflazione che segna +10.4%. La spesa annua aumenta di circa 2.764 euro. Per una famiglia di minimo tre persone si sale a 3.647 euro. Subito dopo c’è Milano. Nel capoluogo lombardo l’aumento dei prezzi è pari al +10,8%, con un aumento di circa 2.932 euro. Una famiglia di tre persone avrà un incremento annuo di 3.505 euro. Sul terzo gradino del podio c’è Genova. Il capoluogo ligure registra un aumento del +11,8% con un aumento di spesa annua di 2.572 euro, che sale a 3.320 euro per una famiglia formata da tre componenti.

La classifica

Ecco di seguito la classifica delle 10 città più care d'Italia con indicate: la posizione in classifica, il nome della città, il rincaro annuo medio, il rincaro per le famiglie con tre persone e l'inflazione annua rilevata a gennaio 2023.

Le 10 città più care d'Italia