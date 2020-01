L'inverno continuerà a stare lontano dal nostro Paese

L'alta pressione è destinata ad indebolirsi in questo finale di settimana con conseguente peggioramento del tempo per il passaggio di 2 deboli perturbazioni, entrambe provenienti dalla Penisola iberica: la prima, la numero 4 del mese, transiterà sulla Penisola tra la fine di venerdì e la giornata di sabato, coinvolgendo più direttamente le regioni centro-settentrionali. L'altra, la numero 5, la cui esatta traiettoria resta al momento ancora poco chiara, dovrebbe interessare principalmente le regioni peninsulari nella giornata di domenica.





resta al momento ancora molto incerta, a causa del passaggio di un'altra debole perturbazione, la numero 5 del mese, di cui non è ancora chiara l’esatta traiettoria.maggiormente coinvolte dovrebbero essere quelle peninsulari e, marginalmente, lemaggiori dove il tempo sarà all’insegna della variabilità: alternanza di schiarite e di annuvolamenti, con il rischio di alcune isolate precipitazioni. Al Nord previsto cielo nuvoloso sulle regioni die sulladi levante ma senza fenomeni di rilievo; maggiori schiarite altrove, particolarmente ampie sue nord dellain lieve calo al Centro-Sud, in rialzo al Nord-Ovest. Venti moderati occidentali sul mar Ionio, meridionali su basso Adriatico e Canale d’Otranto; generalmente deboli altrove.

: ancora una volta a dominare la scena sarà l', di conseguenza fino a fine mese non sono previste precipitazioni di rilievo sull’Italia. Giusto nella giornata dila coda di una perturbazione atlantica in transito sull'lambirà il Nord, dando luogo ad alcune piogge tra lacentro-orientale e l’alta Toscana e sule deboli nevicate lungo la barriera alpina, specie quella occidentale., con le temperature destinate a mantenersi oltre la norma probabilmente per tutta la prossima settimana.