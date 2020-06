L'instabilità proseguirà anche a inizio settimana

Nella giornata di venerdì la temporanea rimonta dell'alta pressione garantirà una giornata più stabile e soleggiata con solo qualche temporale o locale pioggia su Piemonte e Liguria. Le temperature saranno in generale aumento.



Le previsioni per le prossime ore.

Nel corso della giornata di domenica rovesci e temporali interesseranno soprattutto il Triveneto ma in forma più isolata anche l’Emilia Romagna, le zone interne e adriatiche del Centro e quelle del Sud. Le temperature, in rialzo al Nordovest stazionarie o in lieve calo al Centro-sud: valori pomeridiani per lo più compresi tra 24 e 28°C. Venti moderati occidentali sui mari di Ponente, in particolare su Corsica, Sardegna e Canale di Sicilia. Venti deboli e mari poco mossi in Adriatico e Ionio. si manterranno su valori in linea con la media stagionale nel fine settimana.



Lunedì il vortice di bassa pressione associato alla perturbazione giunta nel fine settimana scivolerà verso il basso Adriatico e l’Albania determinando una giornata piuttosto nuvolosa e molto instabile con numerose piogge e temporali al Centro-sud. Il Nord vedrà tempo più stabile seppur con un po’ di nuvolosità sparsa e qualche temporale pomeridiano su Alpi e Prealpi del Nordest. Venti di Maestrale al Centro-sud, fino a tesi o localmente forti tra Sardegna, Sicilia e Tirreno meridionale. Temperature in lieve aumento al Nord con valori massimi localmente fino a 28-29°C, valori più contenuti al Centro-sud.