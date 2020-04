L'alta pressione abbraccia tutta l'Italia: tanto sole e clima molto mite

Il vortice di bassa pressione che negli ultimi giorni ha parzialmente coinvolto il Sud Italia si sta indebolendo ulteriormente e si sta allontanando verso est portandosi sul Mar Egeo tra Grecia e Turchia. Protagonista assoluta nei prossimi giorni sarà l’alta pressione che ci accompagnerà, molto probabilmente, per tutta questa nuova settimana, garantendo fino a Pasqua prevalenza di tempo soleggiato con un clima molto mite per il periodo. Le temperature gradualmente aumenteranno e nella seconda parte della settimana saranno tipici di primavera inoltrata con valori che in alcune località toccheranno anche i 25 gradi.

Previsioni meteo per martedì. Giornata con tanto sole sulla grande maggioranza del nostro Paese. Nel pomeriggio tempo instabile nelle zone interne della Sicilia e sull’Appennino meridionale della Calabria con la formazione di locali rovesci di pioggia; qualche annuvolamento innocuo anche su Appennino meridionale e zone interne della Sardegna. Venti per lo più di debole intensità, salvo moderati rinforzi da nordest su Venezia Giulia, Salento e Ionio. Mosso l’Adriatico meridionale e il Mar Ionio. Temperature stazionarie o in leggero rialzo, con valori pomeridiani diffusamente vicini ai 20 gradi e locali punte di 22-23 al Centro-Nord.

Previsioni meteo per mercoledì. Soleggiato in tutte le regioni, con soltanto qualche annuvolamento pomeridiano nelle zone interne del Lazio, sull’Appennino meridionale e nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Venti in generale di debole intensità. Mare ancora un po’ mosso tra il Canale d’Otranto e lo Ionio. Temperature senza variazioni di rilievo, al più in lieve crescita. Al Centro-Nord punte di 22-23 gradi.