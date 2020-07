Inizio settimana soleggiato e con caldo senza eccessi

Lunedì e martedì prevalenza di tempo soleggiato, ma con temperature nel complesso al di sotto della norma, grazie a freschi e asciutti venti settentrionali che continueranno a spazzare la Penisola: il caldo sarà quindi contenuto e sopportabile, con temperature massime quasi ovunque inferiori ai 30 gradi. Da metà settimana instabilità in aumento, prima al Centro-Nord e poi venerdì anche al Sud, per l’avvicinarsi della perturbazione numero 5 di luglio, i cui effetti, in termini di diffusione e intensità delle piogge, andranno però confermati con gli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Previsioni meteo per lunedì. Giornata tra sole e nuvole sulle Alpi, dove tra pomeriggio e sera sono possibili dei brevi e isolati rovesci. Bel tempo nel resto d’Italia, con temporaneo aumento delle nubi, nel pomeriggio, solo sulle zone montuose. Temperature massime in generale stazionarie o in lieve calo, con valori in generale al di sotto dei 30 gradi al Nord e lungo il versante adriatico, con pochi picchi di 32-33 gradi altrove. Ventoso, per venti di Tramontana, su Basso Adriatico e Ionio, che risulteranno mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per martedì. In generale bello e soleggiato in Emilia, Romagna e al Centro-Sud e Isole, fatta eccezione per un po’ di nuvole e isolati rovesci pomeridiani su Appennino Meridionale e rilievi siciliani. Alternanza tra sole e nuvole sul resto del Nord, con sviluppo di brevi temporali nel pomeriggio su Alpi e Prealpi. Temperature in leggero rialzo nelle regioni centrali adriatiche stazionarie altrove e in generale entro la norma del periodi. Venti deboli.