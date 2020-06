Inizio di settimana pienamente estivo al Centro-Nord

Lunedì e martedì tempo soleggiato e temperature in crescita al Centro-Nord, grazie alla presenza dell’Anticiclone delle Azzorre, mentre al Sud insisteranno nuvole e un po’ di acquazzoni a causa del vortice di bassa pressione che, posizionato sulla Grecia, farà sentire i suoi effetti anche su questa parte d’Italia. Da mercoledì però l’alta pressione estenderà la sua influenza anche sulle regioni meridionali: il resto della settimana sarà quindi caratterizzato da condizioni meteo tipicamente estive in tutta Italia, con tanto sole e caldo, con picchi di temperatura oltre i 30 gradi in molte località del Nord e del Centro.

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Centro-Nord e Sardegna. Un po’ di nuvole al Sud: nel corso del girono qualche acquazzone o temporali su Puglia, Basilicata, rilievi campani e Calabria. Temperature massime in lieve aumento al Nordest, regioni centrali e Sardegna, con punte anche di 31-32 gradi; in leggero calo invece al Sud. Venti moderati di Maestrale sul Medio Adriatico e al Sud, con mari in generale mossi.

Previsioni meteo per martedì. Martedì giornata tra sole e nuvole al Sud, con qualche temporale pomeridiano nelle zone montuose. Nel resto d’Italia cielo in generale sereno o poco nuvoloso. Temperature minime e massime in crescita, con punte anche di 32-33 gradi al Nord e nelle regioni centrali tirreniche. Venti settentrionali, da deboli a moderati, al Sud.