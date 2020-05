In settimana fase stabile sull'Italia

Domenica prevarrà il sole sull'Italia con una veloce fase instabile lungo le regioni adriatiche. All’inizio della prossima settimana si ripristineranno ovunque condizioni di stabilità atmosferica, grazie al ritorno dell’anticiclone delle Azzorre, in espansione soprattutto verso le regioni occidentali italiane. Tra lunedì e martedì le temperature tenderanno a perdere qualche grado anche al Sud e sulle Isole risultando, complessivamente, più vicine alle medie stagionali. Le previsioni

Da martedì e nei giorni centrali della settimana sull’Italia prevarranno correnti settentrionali a tutte le quote legate alla persistenza di un’area di alta pressione con centro nei pressi della Gran Bretagna. Queste correnti risulteranno generalmente asciutte e anche relativamente fresche: di conseguenza nelle giornate di martedì e mercoledì non si verificheranno precipitazioni di rilievo e il clima sarà gradevole. Martedì tempo in generale soleggiato con l’eccezione di nuvolosità pomeridiana in particolare su Nordest, regioni adriatiche, Appennino e parzialmente anche Calabria ma con basso rischio di piogge. Venti di Maestrale su Puglia, Basilicata, settore adriatico centro-meridionale e Ionio. Mari: mossi o molto mossi il medio e basso Adriatico, l’alto Ionio. Temperature prossime alla norma, stazionarie o in lieve diminuzione.