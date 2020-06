In arrivo la prima ondata di caldo dell'estate

Grazie all’alta pressione che si allunga con decisione sul Mediterraneo, sarà un fine settimana in gran parte soleggiato, con appena un po’ di instabilità che rimarrà confinata alle zone alpine e all’Appennino centrale. Le temperature sono previste in lieve aumento portandosi ovunque al di sopra delle medie stagionali: si farà sentire un caldo da piena estate con massime pomeridiane intorno ai 30 gradi ma con punte di 33-34 gradi.

Le previsioni per le prossime ore.

Il caldo aumenterà in modo più deciso all’inizio della prossima settimana. Per il Centro-Sud arriverà la prima ondata di caldo della stagione e il tempo sarà stabile e soleggiato per diversi giorni. Il caldo proseguirà almeno fino alle giornate di giovedì-venerdì con punte che potrebbero superare i 35 gradi. Farà caldo anche al Nord con valori sopra le medie e punte diffusamente oltre i 30 gradi ma l’atmosfera sarà più instabile. Anche martedì potranno svilupparsi alcuni temporali sui settori alpini e prealpini ma a carattere più isolato; da mercoledì potrebbe aumentare il rischio di fenomeni temporaleschi anche nei settori di pianura, in particolare alto Piemonte, alta Lombardia e Veneto. Tempo stabile e prevalenza di cielo sereno in Emilia Romagna e al Centro-Sud con caldo in graduale intensificazione e punte di 36-37 gradi raggiungibili nelle zone interne delle Isole maggiori.