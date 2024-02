Il Giorno della marmotta 2024: cos'è e perché si chiama così

Il Giorno della Marmotta (in inglese: Groundhog Day) è una festa tradizionale che si celebra il 2 febbraio in alcune parti degli Stati Uniti e del Canada, in particolare nella regione orientale del Nord America. La festa prende il nome dall'usanza di osservare il comportamento di una marmotta al suo risveglio in quel giorno per predire se ci sarà una prolungata stagione invernale o se la primavera arriverà presto.

Giorno della Marmotta: origine del nome

L'origine del Giorno della Marmotta è legata alla tradizione europea dell'"Ours (Ourson) Météorologue" in Francia e alla "Candelora" in Italia, che coinvolgevano animali come l'orso o la donnola per predire il tempo. La tradizione fu poi portata in Nord America dai coloni europei, dove le marmotte erano animali più comuni e furono scelte come protagoniste di questa festa.

Come si celebra il Giorno della Marmotta?

La celebrazione del Giorno della Marmotta coinvolge solitamente una cerimonia pubblica, nella quale una marmotta viene portata fuori dalla sua tana. Se la marmotta, al suo risveglio, vede la sua ombra a causa del sole, si dice che avrà paura e tornerà nella tana, prevedendo altre sei settimane di inverno. Se, invece, la marmotta non vede la sua ombra perché il cielo è nuvoloso, si ritiene che la primavera arriverà presto.

Dove si celebra il Giorno della Marmotta? La citta americana più famosa per la celebrazione

La città di Punxsutawney, in Pennsylvania, è particolarmente famosa per la sua celebrazione del Giorno della Marmotta, conosciuta come il "Groundhog Day". Ogni anno, migliaia di persone si radunano a Punxsutawney per assistere alla previsione del famoso Punxsutawney Phil, una marmotta residente a Punxsutawney. La cerimonia di Punxsutawney Phil è diventata un evento mediatico nazionale e ha contribuito a diffondere la tradizione in tutto il paese.