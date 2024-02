Il 2024 secondo l'oroscopo cinese è l'Anno del Drago Verde di Legno

Secondo l’astrologia cinese il 2024 sarà l’anno del Drago di Legno, un segno potente e carismatico che trasmette energia, creatività e innovazione. Questa creatura maestosa - avvolta nel mistero - rappresenta nella cultura cinese potere, ricchezza e vitalità, ma anche saggezza.

Segni zodiacali dell'oroscopo cinese

Il 10 febbraio 2024 - con il capodanno cinese - entreremo ufficialmente nell'anno del Drago. Nello zodiaco cinese questa è l'unica figura mitologica e da sempre riveste un ruolo particolare nella cultura asiatica.

I segni zodiacali cinesi sono molto diversi da quelli occidentali. Al contrario di quanto avviene da noi - che calcoliamo il segno sui movimenti del Sole - l'oroscopo cinese segue il ciclo lunare. L'oroscopo cinese prevede 12 animali dello zodiaco: topo, bue, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, capra, scimmia, gallo, cane e maiale. Ognuno di loro si ripete ogni dodicennio, identificando i nati in quell'anno. Quello che sta per iniziare sarà appunto l'anno del Drago Verde.

Il Drago nell'oroscopo cinese

Il Drago è il quinto segno dello zodiaco cinese e il solo animale mitologico presente. Da sempre questa figura riveste un ruolo importante nella cultura del Paese ed è considerato dotato di poteri magici.

Molto più benevolo dei mostri sputafuoco della cultura occidentale, il drago e saggio e potente, e simboleggia il coraggio e la forza, ma anche il successo e l'ambizione. Spesso ha rappresentato il potere delle varie dinastie che si sono succedute alla guida dell'impero cinese, tanto che nell'antica Cina si credeva che gli imperatori fossero discendenti di draghi.

Il drago è anche un simbolo di fortuna e l'associazione di questa figura mitologica con la pioggia e l'acqua la rende un simbolo di prosperità e abbondanza. Per questo motivo nel paese d'oriente si ritiene che gli individui nati sotto il segno del drago siano benedetti dalla fortuna e dal successo nella vita.

Caratteristiche delle diverse tipologie di Draghi nello zodiaco cinese

L’ultimo anno del Drago prima del 2024 è stato nel 2012, mentre per il prossimo dovremmo attendere il 2036, che vedrà però associato ai nati di quell'anno il Drago di Fuoco. Ma quanti Draghi esistono nell'oroscopo cinese? Sebbene questa figura mitologica racchiuda sempre le caratteristiche di un segno ambizioso, intraprendente e destinato al successo, quello che si ripropone ogni 12 anni si differenzia a seconda degli elementi associati ai draghi.

Il Drago di Legno è associato alla Terra Yang, elemento dal quale eredita alcune caratteristiche come l'onestà, l'affidabilità, l'indulgenza, la costanza e la calma. Si collega anche agli alberi ad alto fusto e alle foreste, ed essendo di legno il suo colore è il verde. Per questo motivo il 2024 viene anche chiamato l'anno del Drago Verde. Tuttavia l'associazione all'elemento Legno renderà i nati in quest'anno persone collaborative, votate alla crescita e al progresso.