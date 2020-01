Il 2020 esordisce con sole e tempo stabile

Una vasta area di alta pressione determinerà le condizioni meteorologiche sull’Italia nei primi giorni del nuovo anno. L’aria relativamente mite che accompagna l’anticiclone favorirà un rialzo delle temperature che si riporteranno sopra la media, specialmente nelle aree più soleggiate del Nord e in particolare sulle Alpi dove la quota dello zero termico potrebbe avvicinarsi ai 3000 metri. La stabilità atmosferica attesa nei prossimi giorni determinerà la sostanziale assenza di precipitazioni significative, una ventilazione in ulteriore attenuazione e condizioni favorevoli alla formazione di nebbie o strati di nubi molto basse in pianura padana.

Previsioni per Capodanno. L’anno inizierà all’insegna del tempo stabile e del cielo sereno o poco nuvoloso in quasi tutta l’Italia. Attenzione soltanto a qualche banco di nebbia al mattino sulle pianure del Nord e nelle valli della Toscana. Temperature per lo più in aumento sia nei valori minimi che nelle massime. Venti deboli al Centro-nord, da deboli a moderati di Maestrale al Sud e sulla Sicilia. Nella notte successiva probabile intensificazione delle nebbie sulla Val Padana e nelle valli della Toscana.

Previsioni meteo per giovedì. Tempo stabile e soleggiato su gran parte del Paese. Al primo mattino nebbie localmente anche fitte in pianura tra est del Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e basso Veneto. La sera nuvolosità in aumento su Liguria, basso Piemonte, Emilia e Toscana. Temperature: in generale stazionarie, salvo per locale diminuzione dei valori massimi nelle aree nebbiose. Venti in prevalenza deboli con qualche rinforzo su Adriatico, Ionio e ovest della Sicilia.

Foto iStock/Getty Images