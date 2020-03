Giovedì piogge al Centro-Sud con clima ovunque invernale

Il vortice di bassa pressione, che sta ancora rimescolando sul nostro Paese le correnti di aria fredda giunte qualche giorno fa, giovedì comincerà a spostarsi lentamente verso il Nord Africa, da dove però riuscirà comunque a influenzare le condizioni meteo sulla nostra Penisola, con piogge che coinvolgeranno gran parte del Centro-Sud e Isole, nevicate fino a bassa quota sull’Appennino, venti forti su tutti i mari e temperature che rimarranno al di sotto della norma. Venerdì ancora tempo instabile al Sud, Isole e regioni del versante adriatico, ma con una generale attenuazione del freddo. Nel fine settimana nuvole e piogge insisteranno al Sud e Isole, ma con temperature decisamente più miti e in generale nella norma.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì nuvole in gran parte d’Italia. Al mattino piogge sparse su Romagna, regioni centrali adriatiche, Sud e Isole, con nevicate fino a quote collinari sull’Appennino Settentrionale, oltre 500-1000 metri su Appennino Centrale e zone montuose della Sardegna, al di sopra di 1200-1500 su rilievi della Campania e montagne della Sicilia. Nel pomeriggio piogge anche sulle regioni centrali tirreniche. Venti intensi ovunque, specie al Centro-Sud, con raffiche localmente anche superiori ai 100 km/h sull’Appennino e sui mari meridionali. Mari fino a molto agitati, con rischio di mareggiate lungo le coste adriatiche, ioniche e in quelle della Sicilia occidentale. Temperature massime in aumento al Sud.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì piogge sparse in Emilia Romagna, regioni centrali adriatiche, al Sud e Isole, con possibili temporali in Sicilia; quota neve in Appennino intorno a 1500 metri. Deboli precipitazioni in Piemonte, con neve dai 1200 metri sulle Alpi occidentali. Parziali schiarite su Alpi centrali, Toscana e Lazio, in tarda serata anche al Sud. Temperature in netto rialzo al Centro-Nord, sia nei valori minime che in quelli massimi. Giornata ancora ventosa, con forti venti in rotazione antioraria intorno al centro di bassa pressione andrà a posizionarsi nel Tirreno meridionale.