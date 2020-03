Giovedì ancora alta pressione. Poi la situazione meteo cambia

Fino a venerdì l’alta pressione manterrà condizioni di tempo stabile e soleggiato con clima decisamente primaverile, a parte la presenza di un vortice in quota che, nella giornata di venerdì, causerà locali episodi di instabilità al Nord. Un cambiamento della situazione è invece previsto a partire dal fine settimana, quando due perturbazioni potrebbero riuscire a rompere il muro dell’alta pressione: una proveniente dal Nord Africa che andrà a interessare le regioni meridionali, l’altra, in discesa dall’Europa continentale, che interesserà prevalentemente il Nord e le regioni adriatiche. Questa seconda perturbazione potrebbe essere seguita da correnti molto fredde nord-orientali che, fra la fine di domenica e la prima metà della prossima settimana, potrebbero dare origine a un generale crollo termico con un temporaneo ritorno a condizioni più tipicamente invernali. Tuttavia, si tratta di una tendenza caratterizzata da molta incertezza e dovrà essere confermata nei prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per giovedì. Bel tempo in tutta Italia con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Al mattino e nella successiva notte qualche nebbia sulle pianure del Nord, specie fra Veneto ed Emilia. Temperature in leggero aumento, eccetto sulle isole maggiori: massime sopra la media con punte di 18-22 gradi. Venti in generale deboli. Mari calmi o poco mossi; localmente mossi quelli meridionali.

Previsioni meteo per venerdì. Giornata in prevalenza soleggiata, a parte un po’ di nuvole e locali piogge o rovesci al mattino in Sardegna, nel pomeriggio fra basso Piemonte e Appennino settentrionale. In serata non si esclude qualche locale precipitazione anche in Lombardia. Temperature massime stazionarie o in leggero calo, ma ancora in gran parte sopra la media. Venti di scirocco in rinforzo su Sicilia e Sardegna. Mossi o molto mossi i Canali delle isole maggiori.