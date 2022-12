Geminidi, nuova pioggia di stelle cadenti: ecco quando vederla, tempo permettendo

Le luci illuminano il cielo di dicembre, è in arrivo una nuova pioggia di stelle cadenti: le Geminidi. Ecco quando possiamo ammirare lo spettacolo.

Geminidi, le "stelle cadenti" di dicembre: che cosa sono?

Dicembre, grazie al Natale, è il mese delle luci, ma anche il cielo può offrirci uno spettacolo luminoso addirittura più sorprendente: si tratta delle Geminidi. Stiamo parlando di uno sciame meteorico tra i più intensi di tutto l'anno, ecco perché è atteso con ansia dagli astronomi. Queste "stelle cadenti" sono particolarmente attive, basti pensare che possiamo godere di 120 passaggi ogni ora nel loro periodo di maggior fermento. Ma oltre alla corposità del fenomeno, a rendere imperdibile la caduta delle Geminidi è anche il colore, di un giallo intenso che non passa di certo inosservato.

Nel titolo abbiamo detto "pioggia di stelle", ma qualche astronomo avrà sicuramente da ridire in quanto in realtà non si tratta né di una pioggia né di stelle anche se all'occhio hanno questo aspetto. Si tratta invece di eventi che si verificano quando durante la sua traslazione attorno al Sole la Terra passa attraverso le particelle di detriti lasciate da altri corpi celesti. E sono proprio queste particelle a dar vita al fenomeno, poiché entrando in collisione con la nostra atmosfera si disintegrano generando queste scie fiammeggianti, luminose e colorate. Di solito ciò avviene grazie alle particelle rilasciate dalle comete, ma nel caso delle Geminidi non è così, rendendo il tutto ancora più particolare. A originarle è un asteroide chiamato 3200 Phaethon, troppo piccolo per giustificare una formazione di "scintille" così massiccia. A oggi, dunque, le Geminidi sono avvolte dal mistero e le varie teorie sulla loro reale natura non hanno trovato un pieno riscontro scientifico.

Quando vedere le Geminidi, le stelle cadenti di dicembre

Mentre la Nasa e gli altri scienziati cercano risposte a queste domande, noi possiamo goderci lo spettacolo delle Geminidi, che tra l'altro sono già in azione dal 4 dicembre e lo saranno fino al 17. Il loro picco però sarà tra la notte di martedì 13 e la mattina presto di mercoledì 14 dicembre e noi abitanti dell'emisfero boreale abbiamo un punto di vista privilegiato per poterle ammirare.

Quest'anno però la luna sarà calante, cioè la superficie lunare illuminata diminuirà, il che renderà più facile vedere il fenomeno. Tra le 21 e le 22, per quanto riguarda l'Italia, dovrebbe esserci la massima visibilità, con l'unica variabile del meteo. Ovviamente un cielo nuvoloso o peggio ancora piovoso non consentirà di assistere alle scintille delle Geminidi, ragion per cui vi invitiamo a rimanere aggiornati sul nostro sito per le previsioni della vostra città e scoprire se siete tra i fortunati spettatori dello spettacolo notturno.