Fuochi d’artificio sostituiti da uno show di luci laser per proteggere gli animali e il pianeta

Uno show di luci laser al posto dei più tradizionali fuochi d'artificio: lo spettacolo pirotecnico che quest'anno si accenderà al Guy Fawkes Day durante la tradizionale Fireworks Night promette di essere un evento rispettoso dell'ambiente e degli animali.

Luci laser al posto dei fuochi d'artificio a Penzance

Penzance è una città del Regno Unito, in Cornovaglia, dove ogni anno il 5 novembre si celebra il Guy Fawkes Day, in commemorazione degli eventi del 1605, che portarono a sventare l'attentato a Re Giacomo I d'Inghilterra con l'arresto di Guy Fawkes, messo a fare la guardia a dei barili d'esplosivo collocati nei pressi della Camera dei Lords.

Guy Fawkes Day nella storia

Dopo la cattura di Guy Fawkes e la condanna a morte dei cospiratori in tutta Londra vennero fatti esplodere dei fuochi d'artificio e polvere da sparo, una tradizione che è stata poi "ufficializzata" con un atto del Parlamento inglese - noto come Tanksgiving Act - che impose l’osservanza annuale del 5 novembre come giorno pubblico di ringraziamento. La ricorrenza rimase nello statuto fino al 1859.

Nel tempo questa giornata è divenuta l'occasione per ritrovarsi con gli amici, accendere falò e bruciare effigi di Guy Fawkes, che peraltro ha subito una sorta di trasformazione nei secoli, come se ogni generazione sentisse il bisogno di reinventarlo per soddisfare le proprie esigenze. Complici il romanzo a fumetti degli Anni Ottanta "V per vendetta" di Alan Moore e il film omonimo del 2005 diretto da James McTeigue, lo stesso Guy Fawkes ha abbandonato i panni di traditore per indossare quelli di eroe rivoluzionario.

Negli ultimi anni la celebrazione è diventata un corollario di eventi che si svolgono perlopiù nelle ore serali contornati da un grande spettacolo pirotecnico, voluto anni addietro per garantire una maggiore sicurezza rispetto ai fuochi d'artificio privati. Ebbene, da quest'anno non saranno i più tradizionali botti a fare da cornice agli eventi, ma uno show di luci laser. Il motivo? Salvaguardare l'ambiente e gli animali.

Penzance Rotary "nessuno show pirotecnico, natura e animali sono più importanti"

Il Penzance Rotary - che gestisce le celebrazione del Guy Fawkes Day dal 1974 - ha sottolineato l'importanza di trovare una nuova forma alternativa alla ricorrenza, che sappia dimostrarsi più appropriata al giorno d'oggi.

Lo show pirotecnico che per moltissimi anni ha costituito la principale attrazione e richiamato a Penzance migliaia di turisti rappresenterebbe oggi un evento stressante per gli animali e sicuramente poco sostenibile per l'ambiente. Per questo il Penzance Rotary ha fatto sapere che quest'anno non vi saranno i tradizionali botti. In un post pubblicato su Facebook l'associazione ha fatto sapere

Amiamo i fuochi d'artificio, ma amiamo ancor più gli animali e l'ambiente. Per questo non ci saranno spettacoli pirotecnici il prossimo 5 novembre, ma piuttosto una festa divertente, fatta di fuoco, laser e suoni in vista del Natale

La decisione di eliminare i fuochi d'artificio - che con i loro botti rappresentano un serio pericolo per molti animali nonché una fonte di inquinamento da polveri sottili - sarà una svolta storica per il Guy Fawkes Day. Siamo sicuri però che questo nuovo passaggio culturale non toglierà niente al fascino di una festa che si promette rispettosa di ogni forma di vita e del Pianeta in cui tutti viviamo.