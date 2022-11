Funghi allucinogeni contro la depressione? I test sulla psilocibina

La psilocibina, contenuta nei funghi allucinogeni, può alleviare i casi più gravi di depressione se associata alla psicoterapia. A dirlo è un trial clinico, citato dal Guardian, che alimenta la speranza per le persone su cui non hanno effetto gli antidepressivi attualmente esistenti: secondo la ricerca circa un terzo dei pazienti affetti da depressione grave ha registrato una rapida regressione dei sintomi dopo una singola dose di 25mg di psilocibina, seguita da una seduta di terapia.

La diffusione della depressione

Si stima che circa 100 milioni persone nel mondo siano affette da depressione resistente alle terapie, un disturbo depressivo maggiore che non risponde ad almeno due tentativi di cura con diversi antidepressivi. Metà delle persone affette non riesce a svolgere normali attività quotidiane. Per questo i risultati del trial sono così incoraggianti, aprendo le porte a possibili nuove soluzioni e ricerche sul tema.

I risultati del trial

I risultati del trial clinico, il più grande svolto finora sul tema, sono stati descritti come “eccezionali” dal professor Guy Goodwin, capo del dipartimento di medicina dell’azienda che ha svolto il test: “Solitamente le percentuali di pazienti che reagiscono positivamente ai trattamenti sono comprese tra il 10-20%, ed è quindi un risultato molto soddisfacente aver avuto risultati positivi nel 30% dei casi”.