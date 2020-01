Fino a martedì fase di maltempo sulla Sardegna

In questo inizio di settimana prosegue l’afflusso di aria fredda che sta dando origine ad un contenuto calo delle temperature in gran parte del Paese. Questa massa d’aria fredda si sta riversando sul Mediterraneo accompagnata da venti nord-orientali che soffieranno particolarmente intensi fino a martedì sulle regioni e sui mari occidentali del Paese. In Sardegna il contrasto tra i venti orientali e l’aria umida mediterranea determinerà anche una fase di maltempo, con piogge e rovesci anche forti e insistenti nel settore orientale. In seguito, nelle giornate di mercoledì e giovedì un campo di alta pressione assicurerà di nuovo tempo stabile e in gran parte soleggiato su tutta l’Italia, con un graduale rialzo delle temperature e venti in attenuazione. L’anticiclone si indebolirà negli ultimi giorni della settimana consentendo l’avvicinamento ed il transito di una perturbazione atlantica.

Previsioni meteo per lunedì. Ampie schiarite al Nord, a parte qualche leggera velatura passeggera e annuvolamenti sparsi e irregolari in Emilia Romagna e Liguria; migliora anche in Piemonte dopo le deboli precipitazioni del mattino. Molte nuvole nel resto d’Italia anche compatte sulle regioni adriatiche, specie nelle aree appenniniche e in Sardegna. Nell’Isola pioverà diffusamente con fenomeni più insistenti sul settore orientale; qualche pioggia possibile anche nel Salento, in Calabria e Sicilia.Temperature stazionarie o in lieve calo. Giornata ventosa sull’Italia con venti fino a tesi o forti in Liguria, alto Adriatico, regioni tirreniche e Isole maggiori con locali raffiche di burrasca in Sardegna.

Previsioni meteo per martedì. Cielo parzialmente nuvoloso sull’estremo Nord-Ovest, lungo le regioni adriatiche del Centro-Sud, in Basilicata, Calabria e Isole maggiori. Piogge sparse su Calabria meridionale, Sicilia orientale, Sardegna sud-orientale; sul versante orientale della Sardegna i fenomeni dal pomeriggio potranno essere di nuovo localmente intensi. In prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature in rialzo in montagna e sulle regioni del versante tirrenico, senza grandi variazioni altrove. Altra giornata ventosa nel settore occidentale della Penisola con venti fino a forti o burrascosi tra il Tirreno occidentale, Sardegna e Canale di Sicilia.