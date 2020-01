Fino a domenica sole, nubi ma pochissime piogge

Durante la seconda parte della settimana correnti occidentali miti e umide interesseranno l’Italia e il Mediterraneo, determinando un’alternanza tra fasi nuvolose. Tra venerdì e domenica tre deboli perturbazioni attraverseranno in rapida sequenza la nostra Penisola: non mancheranno quindi le nuvole, accompagnate però da poche piogge, per lo più concentrate sulle regioni tirreniche, mentre la neve cadrà solo a quote elevate, perché le temperature risulteranno insolitamente miti. Agli inizi della prossima settimana l’alta pressione occuperà con decisione l’Italia, garantendo così alcune giornate di tempo stabile: lunedì e martedì quindi poche nuvole, assenza sostanziale di piogge ma anche numerose nebbie e temperature ben al di sopra della norma. Da mercoledì 5 febbraio la circolazione atmosferica potrebbe subire una radicale modifica, con l’arrivo di aria gelida da latitudini artiche che, sospinta da forti venti settentrionali, potrebbe causare un crollo delle temperature: i valori assumeranno così uno stampo invernale.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì nuvole al Nordest, Liguria, regioni tirreniche e Isole Maggiori, prevalenza di tempo bello altrove. Nel corso del giorno qualche pioggia, per lo più debole e a carattere isolato, su Toscana, Umbria e Alto Lazio. Al mattino qualche nebbia in dissolvimento sul settore orientale della Pianura Padana. Temperature stazionarie o in leggero aumento, con valori quasi ovunque oltre la norma. Venti di Libeccio deboli o localmente moderati, specie sui mari occidentali. La nostra previsione per venerdì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA 80-85).

Previsioni meteo per sabato. Sabato nuvole in gran parte d’Italia, con sprazzi di tempo bello per lo più confinati all’estremo Sud e coste del medio versante adriatico. Piogge sparse, di debole intensità, su Liguria, Basso Piemonte, Toscana, Umbria, Lazio e nord della Campania. Temperature con poche variazioni, in generale al di sopra delle medie stagionali.

Foto iStock/Getty Images