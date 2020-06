Fine settimana soleggiato e caldo

Grazie all’alta pressione che si allunga con decisione sul Mediterraneo, sarà un fine settimana in gran parte soleggiato, con appena un po’ di instabilità che rimarrà confinata alle zone alpine e all’Appennino centrale. Le temperature sono previste in lieve aumento portandosi ovunque al di sopra delle medie stagionali: si farà sentire un caldo da piena estate con massime pomeridiane intorno ai 30 gradi ma con punte di 33-34 gradi. Durante la prossima settimana il caldo aumenterà ulteriormente al Centro-Sud raggiunto da una massa d’aria calda tropicale in arrivo dal Nord Africa, attualmente ancora ai margini del nostro Paese: a partire da metà della prossima settimana si potrebbero toccare e localmente superare i 35 gradi. Sarà in effetti la prima vera e propria ondata di caldo intenso di questa nuova stagione estiva. Il Nord sarà a tratti lambito dalle perturbazioni in transito oltralpe che favoriranno un tempo instabile sui settori alpini con a tratti qualche sconfinamento sulle vicine pianure; il caldo rimarrà più contenuto rispetto al resto d’Italia.

Previsioni meteo per sabato. Al mattino prevalenza di tempo bello e soleggiato, con appena un po’ di nuvolosità innocua sulle zone alpine e sul Piemonte. Nel pomeriggio un po’ di nuvole sparse e qualche temporale in sviluppo sulle Alpi con possibili locali sconfinamenti sulla pianura più occidentale del Piemonte; non esclusi brevi temporali anche sull’Appennino centrale; prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Temperature massime quasi dappertutto in leggero aumento, per lo più comprese fra 27 e 32 gradi, con qualche punta di 33-34 gradi. Venti deboli, in generale a regime di brezza, con locale rinforzo di Scirocco solo sullo Stretto di Sicilia.

Previsioni meteo per domenica. Al mattino cielo sereno in tutta Italia. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone alpine, dove si formerà anche qualche breve temporale; ancora tanto sole altrove. Temperature massime stazionarie o in lieve crescita, per lo più comprese fra 28 e 33 gradi, con punte di 34-35 gradi.