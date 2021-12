photo credit: Pixabay

Cosa dice il calendario a proposito delle festività 2022. Quali sono le date dei ponti del prossimo anno per organizzare vacanze e fine settimana fuori città, lontani dallo stress e dalla quotidianità? Sarà un anno ricco di spunti per poter lasciare tutto e partire per qualche giorno di ferie oppure no? Ecco le date dei prossimi giorni di festa per organizzare i propri spostamenti.

Il 2021 non è stato troppo generoso sul fronte dei ponti. Cosa ci aspetta secondo il calendario delle festività 2022? Ci saranno importanti occasioni per aiutarci a evadere dalla routine? Ebbene il calendario dei vari giorni di festa risulta essere così disposto:

1 gennaio 2022: sabato

6 gennaio 2022: giovedì

17 aprile 2022: domenica di Pasqua

18 aprile 2022: lunedì di Pasquetta

25 aprile 2022: lunedì - Festa della liberazione

1 maggio 2022: domenica - Festa dei lavoratori

2 giugno 2022: giovedì

15 agosto 2022: lunedì

1 novembre 2022: martedì

8 dicembre 2022: giovedì

25 dicembre 2022: domenica

31 dicembre 2022: sabato



Possibilità di ponti? In primis quello dell'Epifania. Cadendo di giovedì si potrebbe godere di un fine settimana bello lungo e ritornare in ufficio solo il lunedì successivo. Stessa cosa vale per la Festa della Repubblica e per l'Immacolata. Il 6 gennaio 2022, il 2 giugno 2022 e l'8 dicembre 2022 cadono tutti di giovedì e offrono interessanti opportunità di creare "ponti" da sfruttare per qualche viaggio, Covid permettendo.

Il 25 Aprile e il 15 agosto, invece, cadendo di lunedì, offrono la possibilità di allungare il fine settimana e prendersi un giorno in più, oltre alla domenica, per riposare mentre il 1 novembre permette un altro ponte in quanto cade di martedì.

Sfortuna vuole, invece, che Natale e l'ultimo dell'anno cadano rispettivamente di domenica e di sabato. Lo stesso discorso vale infine per la Festa dei lavoratori che cade di domenica.

Pasqua 2022, un lungo ponte: le possibilità offerte dal calendario delle festività 2022

Chi desidera un bel ponte lungo per prendersi un po' di pausa e ricaricare le energie prima dell'estate? A Pasqua 2022 - che cadrà nel giorno di domenica 17 aprile - si potrà tentare di rimanere a casa fino alla festa della Liberazione, ovvero fino a lunedì 25 aprile 2022, chiedendo, in maniera tattica, solo 4 giorni di ferie dal lavoro ovvero: il 19, il 20, il 21 e il 22 aprile.