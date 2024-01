Meteo: l'alta pressione non molla la presa fino a febbraio! Stop venti al Sud

Nella parte centrale della settimana sull'Italia dominerà ancora un vasto campo di alta pressione, associato a una massa d'aria decisamente mite in particolare al Centro-Nord. Più nel dettaglio, mercoledì 31 gennaio tempo stabile con prevalenza di sole su gran parte del Paese.

In Val Padana le condizioni saranno ancora favorevoli per la formazione di molte nebbie, particolarmente dense nelle ore più fredde. All'estremo Sud e sul Mar Ionio si indeboliscono i venti settentrionali, con ventilazione debole in tutta Italia. Temperature stazionarie o al più in leggero aumento.

Febbraio al via senza grandi novità: domina ancora l'alta pressione con temperature in rialzo. La tendenza meteo

Con l'inizio del mese di febbraio (giovedì 1) non si profilano grandi novità a causa di un campo di alta pressione sempre molto forte sull'Europa centro occidentale e sul Mediterraneo. Nelle ore più fredde si potranno osservare delle nebbie, più probabili sul settore centro orientale della Pianura Padana e nelle valli della Toscana. Le temperature resteranno sensibilmente superiori alla norma, in particolare al Centro-Nord, ma nel corso della settimana tenderanno a rialzare dappertutto.