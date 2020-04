Fase piovosa sull'Italia

Ad inizio settimana la perturbazione numero 5 del mese di aprile determinerà un deciso e diffuso peggioramento del tempo: tra oggi e martedì sono previste piogge su molte regioni, localmente anche intense. Questa fase piovosa sarà accompagnata dall’arrivo di aria più fredda da Est, che causerà anche un brusco calo delle temperature. I valori termici di metà settimana si porteranno vicini alle medie stagionali o leggermente al di sotto.

Previsioni meteo per lunedì. Sarà una giornata molto nuvolosa. Al Nord-Ovest, sul Centro, Sardegna, sul Sud peninsulare sono attese molte piogge, localmente anche intense. Venti da est-sudest intorno alla Isole maggiori, mentre sull’alto Adriatico, al Nord e in Toscana si attiveranno venti moderati e più freschi da est-nordest. Le temperature subiranno un generale e anche piuttosto sensibile calo.

Previsioni meteo per martedì. Prevarranno ancora le nuvole in gran parte d’Italia più compatte tra il Nordovest L’Emilia Romagna la Toscana e il medio Adriatico. Al Sud tempo instabile con locali piogge o rovesci meno probabili sul basso Tirreno e lungo le coste della Sicilia. Al Centro ancora piogge sparse in gran parte del settore che nel pomeriggio tenderanno a concentrarsi sul versante adriatico. Al Nord residue precipitazioni a ridosso dell’Appennino emiliano e romagnolo e delle Alpi centro-occidentali, con limite della neve comunque elevato almeno oltre i 1700-1800 metri, al mattino anche sul basso Piemonte. Temperature in generale calo nelle minime, massime in ulteriore lieve calo tra Toscana, Umbria e Marche. Altra giornata piuttosto ventosa su Adriatico, alto Ionio e in gran parte del Centro e dei mari di Ponente con venti di Tramontana fino a forti sul Ligure occidentale.