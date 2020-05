Fase instabile al Nord

Un fronte freddo (perturbazione numero 6 del mese) in arrivo dal Nord Europa martedì scivolerà sulle regioni settentrionali, dove porterà nuove piogge, sebbene meno diffuse e meno intense rispetto al giorno precedente, mentre al Centro-Sud il tempo risulterà nel complesso buono. Dal punto di vista termico le temperature faranno registrare valori in generale al di sopra delle medie stagionali, specie al Sud, dove sono possibili punte fino a sfiorare 30 gradi. Nei prossimi giorni Italia divisa in due dal tempo, con il Nord Italia che rimarrà esposto al passaggio di piovose perturbazioni, mentre l’afflusso di correnti tropicali scatenerà un’ondata di caldo fuori stagione al Centro-Sud, dove le temperature aumenteranno sensibilmente, fino a toccare punte di 34-35 °C nelle estreme regioni meridionali.

Previsioni meteo per martedì. Martedì giornata tra sole e nuvole al Nord, Toscana, Umbria e Marche, prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso altrove. nel corso del giorno qualche rovescio e temporale su Venezie, Alta Lombardia, Alpi Occidentali, Toscana e Marche. Temperature in rialzo al Nord, senza grandi variazioni altrove: massime in generale tra 20 e 26 gradi, ma con punte fino a 27-28 gradi in Calabria e Sicilia. Venti moderati su Mar Ligure, Tirreno settentrionale, Alto Adriatico e mari attorno alla Sardegna; per lo più deboli altrove.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì molte nubi al Nord, con piogge sparse che nel corso del giorno bagneranno quasi tutte le regioni settentrionali a eccezione di Emilia Orientale e coste adriatiche. Giornata tra sole e nuvole in Toscana, Umbria, Lazio e Isole Maggiori, ma senza piogge; in prevalenza sereno altrove. Temperature massime in leggero calo al Nordovest, in sensibile aumento invece al Centro-Sud.