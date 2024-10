Ex Uragano Kirk sull'Italia? Ultime novità e tendenza meteo fino al weekend del 12-13

La settimana sarà segnata da due intense fasi di maltempo: la prima in transito in queste ore sul Centro-Nord, la seconda associata all'ex uragano Kirk prevista per la giornata di giovedì 10.

Sia martedì 8 che giovedì 10 le condizioni meteo saranno critiche per il rischio di piogge abbondanti e insistenti sulle stesse zone. Gli accumuli potranno complessivamente raggiungere i 150-250 litri per metro quadro, con punte fino a 300 litri per metro quadro, con conseguenti criticità idrogeologiche sul territorio.

Nell’ultima parte della settimana, invece, andremo incontro a una situazione meteo complessivamente più tranquilla.

Venerdì 11 il miglioramento sarà evidente con molte schiarite su gran parte d’Italia; qualche annuvolamento sparso in più potrà interessare localmente le zone montuose e, in mattinata, il basso Ionio, il Molise e il Gargano ma sostanzialmente senza piogge.

La ventilazione di Maestrale che segue il passaggio perturbato di giovedì, con venti anche moderati su Adriatico, Sud, Tirreno e Isole, farà calare le temperature al Centro-Sud dove si ridimensionerà il clima estivo; residue punte prossime ai 30 gradi solo sul basso Ionio mentre altrove torneremo ad essere solo leggermente oltre la norma.

Weekend del 12 e 13 ottobre più stabile: le previsioni meteo

Sabato 12 sarà una giornata prevalentemente soleggiata su gran parte del Centro-Sud con venti in attenuazione e temperature in calo verso valori più normali anche sullo Ionio. Le nuvole torneranno ad aumentare in Toscana, Umbria e al Nord, specie al Nord-Ovest con occasionali piovaschi a ridosso dell’Appennino ligure e sul nord e ovest del Piemonte. Le temperature minime caleranno un po’ dappertutto.

Domenica 13 comincerà a rigonfiarsi un promontorio di alta pressione dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale che dovrebbe insistere anche nei primi giorni della prossima settimana. L’esatta posizione di questa campana anticiclonica mostra ancora margini di incertezza, in particolare su quanta porzione dell’Italia ne sarà direttamente interessata.

In linea di massima il tempo dovrebbe risultare stabile e prevalentemente soleggiato soprattutto sulle regioni più meridionali e orientali. I settori più a ovest invece potranno essere interessati da passaggi nuvolosi sospinti dal flusso sud-occidentale in quota. In queste correnti si intravedrebbe un possibile peggioramento martedì 15 al Nordovest.

L’alta pressione sarà accompagnata anche da aria più calda con conseguente rialzo termico verso valori oltre la norma. Per conferme di questa evoluzione e maggiori dettagli seguite gli aggiornamenti dei prossimi giorni.