L’estate 2026 si preannuncia bollente anche per il portafoglio: come tutelarsi

I giorni appena trascorsi ci hanno già dato un "assaggio" di quella che sarà l'estate 2026. La stagione più calda dell'anno sembra preannunciarsi ancora più rovente, tanto da costringere gli italiani ad affrontare problemi legati non solo al sudore.

Estate 2026: sarà tra le più calde di sempre?

Che estate ci aspetta? Sarà caratterizzata da anomalie e temperature roventi o piuttosto da periodi che offriranno brevi pause di frescura? Le proiezioni stagionali del modello europeo ECMWF sembrano non lasciare dubbi: i prossimi mesi dovremmo fare i conti con i fenomeni collegati al El Niño, che porteranno nel nostro Paese i venti caldi del Sahara.

Il nuovo ciclo del Niño super potrebbe rivelarsi uno dei più intensi mai registrati su scala globale e capace di amplificare fenomeni metereologici estremi. Sarà quindi un'estate dominata dall'Anticiclone africano, con anomalie termiche "importanti" e un ulteriore surriscaldamento del Mar Mediterraneo.

Estate rovente: spese insostenibili per molti italiani?

L'estate 2026 potrebbe essere una delle più calde di sempre e questo potrebbe incidere moltissimo anche sul portafogli. Stando alle prime stime, per combattere ondate di calore intense e prolungate, e anomalie termiche, gli italiani spenderanno circa 550 euro in più a famiglia per condizionatori, consumi idrici, creme solari, frutta, verdura e gelati.

Sistemi di raffreddamento accesi in casa e negli uffici 24 ore su 24, frequenti docce, protezioni dai raggi UV, ma anche una dieta ricca di vegetali e gelati che portino sollievo nelle torride giornate estive, rischiano di trasformarsi in un lusso che non tutti potranno permettersi.

Come combattere il gran caldo con sistemi economici

Sebbene l'Italia, e l'Europa in generale, siano collegate a El Niño da un legame più indiretto, vista la distanza e altri fattori come l'Oceano Atlantico, è inevitabile che un surplus di calore nel Pacifico influenzi anche la circolazione atmosferica nel nostro Paese. Questo finisce per portare anche nel bacino del Mediterraneo delle ondate di calore anomale.

Come prepararsi ad affrontarle, senza prosciugare il conto in banca? Se da un lato una dieta varia e ricca di frutta e verdura è una delle abitudini estive a cui nessuno dovrebbe rinunciare, è possibile cercare di contenere le spese adottando alcuni accorgimenti che mantengano la casa più fresca.

L'utilizzo del condizionatore sembra essere diventato indispensabile, ma azionarlo solo per poche ore (nelle parti più calde della giornata) e impostare una temperatura di poco inferiore a quella esterna, può già aiutare a contenere i costi in bolletta.

Aprire le finestre nelle prime ore del mattino e alla sera permette di cambiare l'aria mantenendo gli ambienti freschi. Utilizzare luci Led e spegnerle nelle stanze inutilizzate non solo aiuta a ridurre i consumi energetici, ma permette anche di scaldare meno l'ambiente.

L'impiego di tende termiche infine, si rivelerà utilissimo per ridurre l'accumulo di calore all'interno dell'abitazione.