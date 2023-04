Dove si buttano pentole e padelle? Il corretto smaltimento e le idee per un riciclo creativo

In fatto di raccolta differenziata ci sono alcuni oggetti e materiali che ancora ci mettono di fronte a dei dubbi sul come e dove vanno smaltiti o se si possono riciclare. Tra questi vi sono senza ogni dubbio le pentole e le padelle, che esse siano in alluminio o in acciaio, antiaderenti e non.

Dove si buttano pentole e padelle?

In tutte le case ci sono delle pentole. Che esse siano realizzate in alluminio o acciaio, non fa differenza, il dilemma è uguale. Dopo qualche anno capita di doverle buttare e in molti non sanno che acciaio e alluminio sono 100% riciclabili e lo sono all’infinito. È molto importante prestare attenzione dunque a smaltire correttamente gli oggetti realizzati con questi materiali, che sono molto preziosi per l'economia di un Paese. Altra cosa che molti ignorano è che grazie all’app Junker, possiamo scoprire dove buttare ogni tipologia di rifiuto semplicemente facendo una scansione del codice a barre.

Ecco dove vanno buttate pentole e padelle

Se vogliamo liberarci di piccole pentole o padelle, queste possono solitamente essere buttate nel cassonetto della raccolta differenziata destinato al metallo. Lo stesso vale per le caffettiere (sempre in alluminio o acciaio). Bisogna però prendere in considerazione la situazione del proprio comune di appartenenza dato che, esistono delle differenze in quanto a raccolta differenziata da comune a comune.

Nel caso di oggetti di dimensioni più grandi, questi devono essere portati presso le isole ecologiche, dove verranno smistati e avviati al riciclo. Anche nel caso di padelle antiaderenti è bene portarle negli appositi centri di raccolta.

Riutilizzare le vecchie pentole e padelle con creatività

Per non ingrossare la filiera dei rifiuti, c’è chi ha pensato bene di riutilizzare le vecchie pentole e padelle per realizzare qualcosa di unico: come dei veri e propri oggetti di design per la vostra casa. Dagli sgabelli a i vasi per il nostro terrazzo, passando per dei comodi contenitori porta oggetti, specchi, lampade e chi più ne ha più ne metta, con le vecchie pentole e le padelle in disuso si possono creare degli oggetti utili e allo stesso tempo salvaguardare l'ambiente.