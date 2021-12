Con l'arrivo del Natale si torna a pattinare sul ghiaccio in Italia. Considerato uno degli sport invernali più amati, il pattinaggio sul ghiaccio non è da intendersi solo a livello agonistico come hockey e pattinaggio artistico, ma anche come mero divertimento per grandi e piccini che, durante le festività natalizie, sono pronti a divertirsi in compagnia di amici e parenti. Il pattinaggio sul ghiaccio a livello amatoriale, infatti, può essere praticato sia in montagna che nelle grandi città. Ecco le piste di pattinaggio sul ghiacchio aperte a Milano e Roma.

Pattinare sul ghiaccio a Milano: i posti cool

Pattinare sul ghiaccio a Milano si può! Nella capitale meneghina sono tantissime le piste aperte dove è possibile praticare questo sport molto diffuso nel nostro Paese e in particolare al Nord Italia. Proprio al Nord, infatti, si trovano il maggior numero di piste da pattinaggio sul ghiaccio dove è possibile praticare questa disciplina sportiva sia a livello agonistico che a livello amatoriale. In questo caso sono state realizzate delle piste sul ghiaccio ad hoc in concomitanza con le festività natalizie. Una delle piste sul ghiaccio imperdibili a Milano è quella installata al Villaggio delle Meraviglie situato all'interno dei Giardini Pubblici di Indro Montanelli, zona Porta Venezia.

Il Villaggio delle Meraviglie è una delle mete preferite da grandi e piccini durante il periodo del Natale per via di una serie di attrazioni dedicate al mondo di Babbo Natale e non solo. Proprio all'interno di questo villaggio magico è stata ricreata una pista di pattinaggio sul ghiaccio disponibile fino al 9 gennaio 2022. Si tratta di una pista da mille metri quadrati di superficie a cui è possibile accedere tutti i giorni fino al 9 gennaio 2022 dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Orari limitati nei giorni della Vigilia di Natale, 24 dicembre, dalle 10.00 alle ore 18.00, mentre, sabato 25 dicembre dalle 15.00 alle 19.00. Il costo di ingresso è di 7 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini.

Ma non finisce qui a Milano è possibile pattinare sul ghiaccio anche ai Bagni Misteriosi in via Carlo Botta 18 dove una lastra di ghiaccio è stata collocata sulle piscine d'acqua dei Bagni Misteriosi generando un'illusione unica visto che sembrerà di pattinare galleggiando sull'acqua! La pista di pattinaggio è aperta fino al 9 gennaio 2022 dalle ore 10.30 alle 21:00 con orari limitati nei giorni di festa. In questo caso il costo di ingresso è di 10 euro per un'ora di pattinaggio che scende a 7 euro qualora vi portiate i vostri pattini.

Sempre restando a Milano, gli appassionati di pattinaggio sul ghiaccio possono recarsi anche nella zona dei grattacieli di Piazza Gae Aulenti, tra Corso Como e la stazione di Milano Garibaldi, dove ritorna una delle piste più amate dai bambini: Gae Aulenti on Ice aperta al pubblico fino al 30 gennaio 2022.

Pattinaggio sul ghiaccio a Roma: dove andare

Non solo a Milano, anche nella città di Roma è possibile pattinare sul ghiaccio in diverse location. Dopo lo stop forzato per la pandemia da Covid-19 riaprono anche a Roma le piste di pattinaggio sul ghiaccio a cui è possibile accedere solo con il green pass e super green pass. Tra le piste aperte al pubblico c'è quella super cool installata all'Auditorium Parco della Musica allestita dall'azienda Lux Eventi. Si tratta della pista allestita all'interno del Villaggio di Natale, una delle più grandi della città e delle più amate da bambini e adulti.

Sempre a Roma, è possibile praticare il pattinaggio sul ghiaccio al centro commerciale Porte di Roma situato in via Alberto Lionello con una pista di ghiaccio allestita all'esterno. Si tratta di un'occasione da non perdere per tutti gli amanti del pattinaggio, ma anche per ritagliarsi un momento di relax e divertimento con amici e parenti durante il lungo periodo delle festività natalizie.