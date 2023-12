Dove andare a sciare in montagna nel weekend del 16-17 dicembre? Le piste da sci più gettonate

In questo periodo pre-natalizio, ma anche durante le festività, è di tendenza il turismo invernale, per intenderci: quello legato agli sport invernali. Lo sci è lo sport che più di tutti traina il turismo invernale. Milioni di italiani, ma anche i turisti stranieri, quelli che prediligono le nostre montagne per la bellezza delle località sciistiche. Quali sono le località di montagna dove andare a sciare nel weekend del 16 e 17 dicembre 2023? Ecco alcune mete tra le più gettonate che vi consigliamo di prendere in considerazione per il prossimo weekend.

Dove andare a sciare nel weekend 16-17 dicembre?

La stagione sciistica è iniziata, e le località più popolari sono già prese di mira dai tanti appassionati degli sport invernali. Tra le più in voga in Italia troviamo: Tarvisio (UD), Bormio (SO), Madonna di Campiglio (TN), Vigo di Fassa (TN), Courmayeur (AO), Champoluc (AO) e Cortina d'Ampezzo (BL).

Le piste da sci nel Nord Italia

La maggior parte delle stazioni sciistiche si concentra nel nord Italia, dove ci sono le vette più alte. Tra le località più belle ci sono le Dolomiti: tra Veneto e Trentino Alto Adige. Oltre 1.200 km di discese nel comprensorio Dolomiti Superski, il più grande d’Italia.

In Valle d’Aosta, il comprensorio sciistico più noto è quello di Breuil/Cervinia. Sul fronte opposto, sul versante italiano del Monte Bianco, c'è Courmayeur. In Lombardia, le piste da sci di Bormio e Livigno, sono tra le più gettonate. Da citare anche i Piani di Bobbio come ottima soluzione.

In Piemonte, nel nord della regione, è il Monte Rosa a farla da padrone. La stazione sciistica di Macugnaga è molto richiesta. Da segnalare anche la Domobianca, nei pressi di Domodossola. Tra le più belle anche Sestriere con il comprensorio sciistico della Vialattea, nella splendida cornice della Val di Susa. Anche Limone Piemonte, è una buona scelta.

Le piste da sci nel centro Italia

Lungo gli Appennini, in Toscana ad esempio, ci sono le piste da sci dell’Abetone, oltre a quelle che si trovano all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Tra Marche e Umbria, troviamo i Monti Sibillini con località come: Sarnanoneve o Bolognola Ski. In Abruzzo, il comprensorio dell’Alto Sangro la fa da padrone con: Barrea, Pescasseroli, Pescocostanzo, Rivisondoli e Roccaraso. Da Roma, le piste da sci più vicine sono quelle del Monte Livata, e di Ovindoli. In Molise c’è la stazione sciistica di Campitello Matese.

Le piste da sci nel sud Italia

Per chi è a Napoli, oltre a Campitello Matese, può facilmente raggiungere la località sciistica di Laceno o quella il Monte Sirino ai confini con la Calabria. Sempre in Calabria, la Ski Area di Lorica, nel sud della regione, c’è la stazione di Gambarie d’Aspromonte. In Sicilia, si scia soprattutto lungo l’Etnao nel Parco Nazionale delle Madonie.