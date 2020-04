Domenica stabile sull'Italia

L’alta pressione ha riportato condizioni primaverili sul Centro-Nord Italia, dove sabato si sono raggiunti i 20 gradi in molte regioni. Il vortice depressionario che si è portato sulla Grecia però, domenica darà luogo a un rinforzo dei venti, soprattutto lungo l’Adriatico e al Sud, e ad un aumento della nuvolosità nelle regioni meridionali. L’alta pressione ci accompagnerà probabilmente anche per tutta la prossima settimana, consolidando gradualmente la sua presenza anche sulle regioni meridionali: la settimana che ci porterà fino alla Pasqua sarà quindi in generale caratterizzata da condizioni di tempo soleggiato e stabile, con venti deboli e temperature che, in ulteriore aumento, si attesteranno attorno a valori superiori alle medie stagionali.

Previsioni meteo per domenica. Sarà una giornata con cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, in gran parte del Centro e nelle isole maggiori, ma con la presenza di un po’ di nubi al mattino in Piemonte e nell’alta Lombardia; nuvolosità in transito anche su Abruzzo e Molise; cielo parzialmente al Sud, con nuvole a tratti anche compatte, ma con rischio molto basso di piogge. Verso sera qualche nuvola raggiungerà anche Lazio e Sicilia. Clima mite fin dal mattino al Nord e al Centro; temperature massime del pomeriggio stazionarie o in lieve calo, con valori compresi tra i 15 e i 20 gradi. Ventoso al Sud per venti di Tramontana; venti moderati anche su regioni centrali, Mar Tirreno e Canale di Sicilia; Bora nell’alto Adriatico.

Previsioni meteo per lunedì. Un po’ di nuvole su Salento, Bassa Campania, Calabria e Sicilia, ma alternate a sprazzi di tempo soleggiato e con isolati brevi scrosci di pioggia confinati ad Aspromonte e rilievi siciliani. Giornata piena di sole nel resto del Paese. Temperature massime in leggero aumento in gran parte del Centro-Nord e Sardegna.