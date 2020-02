Domenica primaverile, con sole e caldo anomalo

Il solido campo di alta pressione che ricopre l’Italia ed il Mediterraneo occidentale ci garantirà domani un'altra giornata all’insegna del tempo stabile sulla gran parte del nostro Paese; le temperature restano su valori miti per la stagione e i venti deboli.

All’inizio della prossima settimana l’anticiclone si indebolirà leggermente all’altezza delle regioni settentrionali, che verranno attraversate da una perturbazione atlantica molto debole, associata a precipitazioni assai modeste.

Previsioni meteo per domenica. Al mattino nebbie in dissolvimento sulle pianure del Nord, cielo nuvoloso sulla Liguria centrale, sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese. Nel pomeriggio domani aumento della nuvolosità sul nord della Toscana e sulla bassa valle padana, tempo prevalentemente soleggiato altrove. Verso sera deboli piogge isolate in Liguria e sul nordovest della Toscana. Temperature: minime in calo sulle regioni meridionali, massime senza grosse variazioni. Venti deboli.

Previsioni per lunedì. Sulle regioni centro-meridionali e sulle isole tempo prevalentemente soleggiato e molto mite; qualche annuvolamento in Toscana, più insistente nel nord della regione. Al Nord il cielo si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso, in particolare sul centro est della Liguria, sul settore centro orientale della valle padana e sulle pianure del Nord-Est. Si potranno osservare pioviggini o piogge molto deboli su Liguria, ovest dell’Emilia e della Lombardia, sulla pianura friulana e sulle Prealpi orientali. Temperature: ovunque superiori alle medie stagionali. Venti: moderati meridionali sul mar Ligure.