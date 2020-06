Domenica forti piogge e temporali al Nord e in Toscana

Sabato il rialzo della pressione favorirà un generalizzato miglioramento del tempo, con tempo buono in gran parte d’Italia e solo un po’ di instabilità per lo più confinata ai rilievi del Nord. Già tra la fine di sabato e le prime ore di domenica arriverà però una nuova perturbazione (la numero 2 di giugno) capace di riportare piogge diffuse e temporali intensi su Nord Italia e Toscana, in estensione poi lunedì anche a gran parte del Centro-Sud, mentre le temperature, in paio di giorni, torneranno a calare in gran parte del Paese.

Previsioni meteo per sabato. Sabato al mattino ancora nuvole e qualche pioggia residua all’estremo Sud; un po’ di nuvolosità e qualche scroscio di pioggia anche su Alpi e Prealpi, in prevalenza bello nel resto d’Italia. Nel pomeriggio nubi in aumento al Nord, con isolati acquazzoni e temporali su Alpi, Prealpi e vicine pianure di Lombardia e Veneto; in generale bello sul resto d’Italia. Temperature massime in sensibile aumento in Emilia e al Centro-Sud.

Previsioni meteo per domenica. Domenica piogge, rovesci e temporali interesseranno buona parte del Nord Italia, risulteranno a tratti intensi e insistenti lungo tutta la fascia prealpina e sulle pianure adiacenti, ma anche tra Liguria di Levante e l’Appennino toscano nord-occidentale. A carattere più isolato, qualche episodio di instabilità sarà possibile anche nel nord della Toscana e lungo la dorsale centrale. Tempo in prevalenza soleggiato lungo il medio Adriatico, al Sud e sulle Isole, dove si osserverà il passaggio di nuvolosità per lo più innocua.