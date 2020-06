Domenica di forte maltempo al Nord e Toscana

Una perturbazione (la numero 2 del mese) nel corso della giornata di domenica porterà piogge diffuse, a tratti anche intense, al Nord e Toscana, mentre nel medio versante adriatico, Sud e Isole Maggiori il tempo si presenterà in generale soleggiato. Lunedì la perturbazione scivolerà verso sud, attraversando così gran parte del Paese: rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità, bagneranno così gran parte del Centro-Nord e anche alcune zone del Sud. Tra domenica e lunedì anche le temperature caleranno in gran parte d’Italia, posizionandosi così su valori nel complesso normali per il periodo o leggermente al di sotto. L’instabilità caratterizzerà le condizioni meteo anche nei giorni successivi, almeno fino a venerdì, con frequenti improvvisi temporali soprattutto al Centro-Nord, mentre le temperature continueranno a oscillare attorno a valori normali per gli inizi di giugno.

Previsioni meteo per domenica. Domenica cielo in generale nuvoloso, con rovesci e temporali sparsi, su tutte le regioni settentrionali, l’Alta Toscana e, a partire dalla sera e a carattere più isolato, anche su resto della Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna; piogge a tratti anche intense, specie sulla fascia alpina e prealpina. Al Sud giornata nel complesso soleggiata, senza piogge. Temperature massime in calo in gran parte del Nord, in crescita invece al Sud e Isole.

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì nuvole su gran parte d’Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite. Nel corso del giorno rovesci e temporali sparsi su Venezie, Toscana, Lazio, Umbria, Campania e, a carattere più isolato, anche su resto del Nord, Marche, Appennino Abruzzese e Molisano, Basilicata, Puglia e rilievi della Calabria. Temperature massime in calo al Nordest e gran parte del Centro-Sud.