Domani la perturbazione lascerà l'Italia

La perturbazione atlantica che ha investito l'Italia abbandonerà il Paese sin dalle prime ore di domenica, quando la sua coda si attarderà sulle estreme regioni meridionali. In termini di piogge i suoi effetti saranno piuttosto scarsi e alle sue spalle il tempo migliorerà rapidamente.

Al seguito della perturbazione sta affluendo in queste ore una massa di aria fredda, che si sta riversando sulle regioni settentrionali attraverso un rinforzo dei venti da est: entro la fine di domenica si propagherà un po’ a tutta l’Italia, determinando un calo generale delle temperature che sarà più sensibile tra oggi e domani al Nord, sul medio Adriatico e al Sud nella giornata di domenica, anche di una decina di gradi.

Per la prossima settimana si conferma di nuovo il ritorno dell’alta pressione sul bacino del Mediterraneo, quindi a condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Le temperature, inizialmente nella norma, riprenderanno a salire, riportandosi oltre la media stagionale già a partire dalla giornata di martedì.

Previsioni meteo per domani. Nelle prime ore del giorno ultime piogge su Puglia e alto versante ionico, ma in successivo rapido esaurimento. Nuvolosità variabile nel resto del Sud, sulla Sicilia e sul medio versante adriatico, in diradamento nella seconda parte del giorno. Cielo nuvoloso a causa di strati bassi lungo la fascia prealpina del Nord e sulle pianure adiacenti. Per il resto, ritorno a tempo generalmente soleggiato.

Temperature: massime in sensibile calo su Abruzzo, Molise, al Sud e sulla Sicilia; in ulteriore lieve flessione al Nord-Ovest, stazionarie altrove. Venti: da moderati a localmente forti settentrionali su mari e regioni centro-meridionali, su basso mar ligure e alto Adriatico. Mari: tutti mossi o molto mossi.

Previsioni per lunedì.Sulla Sicilia e, dal pomeriggio, anche sulla Sardegna cielo irregolarmente nuvoloso, ma senza piogge di rilievo, salvo brevi e occasionali in serata lungo la costa tirrenica sarda. Nelle restanti regioni la giornata sarà prevalentemente soleggiata, salvo una residua nuvolosità al mattino sul Piemonte e qualche modesto annuvolamento pomeridiano nelle aree interne e montuose della Penisola.

Temperature: in calo le minime; massime in ulteriore lieve diminuzione in Sicilia, in rialzo altrove. Venti: da moderati a localmente forti orientali attorno alla Sardegna, nel Canale di Sicilia e sul mar Ionio, dove i mari risulteranno fino a molto mossi.