Da martedì tempo in peggioramento

Domenica aumenterà l’instabilità, ma con poche piogge o temporali sulle zone alpinee sulle Isole Maggiori. Le temperature faranno registrare valori quasi dappertutto al di sopra della norma, specie al Nord, dove sono attesi picchi intorno ai 25 gradi. Le previsioni per le prossime ore.



Da martedì ci aspettano giornate estremamente variabili a causa del transito di due perturbazioni: la prima interesserà le nostre regioni tra martedì e mercoledì causando piogge e temporali in gran parte dell’Italia, la seconda raggiungerà il Paese nella giornata di giovedì portando anch’essa piogge e temporali piuttosto diffusi che interesseranno anche venerdì soprattutto le nostre regioni adriatiche e centro-meridionali.

In questa fase le temperature saranno in leggera diminuzione con valori intorno alla media ma in molti casi anche leggermente sotto. I venti si rinforzeranno in modo notevole e saranno dapprima meridionali ma poi in rapida rotazione da ovest. Seguirà un deciso rinforzo dell’alta pressione di matrice nord-africana che oltre a riportare tempo stabile determinerà anche un sensibile aumento delle temperature con un clima a tratti anche caldo.