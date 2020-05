Da giovedì temperature in aumento

Mercoledì le temperature massime saranno temporaneamente in calo anche di 5-6 gradi in Emilia, Romagna e regioni centrali adriatiche. Il clima sarà invece piuttosto caldo su Sardegna e Sicilia. Le previsioni per le prossime ore.

Venerdì giornata ancora tranquilla, ma con il transito di una nuvolosità variabile che si alternerà anche a delle schiarite su gran parte d’Italia. Registreremo un rialzo termico un po’ dappertutto, con temperature massime che, da Nord a Sud, potranno toccare punte anche poco oltre i 25 gradi per effetto di venti di Scirocco che soffieranno intensi soprattutto intorno alla Sardegna. Anche sabato sarà una giornata abbastanza stabile ma sempre caratterizzata da passaggio di nuvole in quasi tutte le regioni. Nel pomeriggio aumenta l’instabilità nelle zone alpine dove non si esclude qualche isolato rovescio e la possibilità di qualche breve pioggia anche tra Toscana e Umbria. Temperature in ulteriore leggero aumento al Centro-sud: quasi ovunque si toccheranno valori dai 20 ai 26-27°C. Domenica il tempo sarà più soleggiato sulle regioni centrali adriatiche e al Sud. Ancora un po’ di nuvole interesseranno il resto del Paese maggiormente compatte sulle Alpi dove saranno possibili locali piogge o rovesci. In serata sarà possibile un peggioramento della situazione a partire dal Nordovest. Le temperature saranno stazionarie o in ulteriore lieve aumento con punte vicine ai 30°C sulle Isole.